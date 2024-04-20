解放軍成立信息支援部隊 習：聚焦備戰打仗

撤銷戰略支援部隊番號

央視報道，根據中央軍委決定，新組建的信息支援部隊由中央軍委直接領導指揮，同時撤銷戰略支援部隊番號，相應調整軍事航天部隊（天軍）、網絡空間部隊（網軍）領導管理關係。信息支援部隊司令員為畢毅，政治委員李偉。

公開資料顯示，畢毅是陸軍出身，此前擔任戰略支援部隊副司令員；李偉此前是戰略支援部隊政委。至於戰略支援部隊司令員巨乾生去向未明，此前盛傳他捲入軍隊採購弊案「神隱」，不過今年1月後再度亮相。與陸軍、海軍、空軍、火箭軍並列的原戰略支援部隊在2015年底宣告成立，主要由天軍、網軍和電子戰部隊組成。

習近平昨日致訓辭時強調，調整組建信息支援部隊，是構建新型軍兵種結構佈局、完善中國特色現代軍事力量體系的戰略舉措；信息支援部隊是全新打造的戰略性兵種，是統籌網絡信息體系建設運用的關鍵支撐，在推動解放軍高質量發展和打贏現代戰爭中地位重要、責任重大；要有力支撐作戰，堅持信息主導、聯合制勝，暢通信息鏈路，融合信息資源，加強信息防護，深度融入全軍聯合作戰體系，精準高效實施信息支援，服務保障各方向各領域軍事鬥爭。

李偉代表信息支援部隊發言，表示要堅決貫徹習主席重要指示，堅決聽從黨中央、中央軍委和習主席指揮，聚力備戰打仗，忠誠履職盡責。