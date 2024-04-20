晉設「開業」倍增目標 縣鎮村層壓篤數 村書記一人註冊20間 基層幹部：數據好看無助經濟

陽高縣每月目標700至1100間

市場主體是指以盈利為目的的經營者，包括個人和公司企業、合作社等。陽高縣基層幹部向中央廣電總台「中國之聲」投訴，該縣從2022年4月開始有「市場主體倍增」任務，幾乎每個月都有新增數量考核。

一份陽高縣2022年4至8月市場主體倍增任務分解表顯示，4月份全縣任務量為新增市場主體1100個，之後逐月為750個、709個、970個、1100個，有些月份未能達標，有些超額完成。當地11個鄉鎮分解任務，鄉鎮完成不了，就向村裏攤派指標，村書記只好找人註冊執照，但都沒有實際營運。

任務壓力趨增 放寬註冊數量限制

「這個月剛辦完，下個月任務又來了；每個月都要通報，完不成挨批評。」有基層幹部表示，攤派做法延續至今。最近一次任務是今年2月26日下發，要求該鎮兩天內新註冊9家企業。去年8月到今年2月，該鎮共註冊200多家企業，有人半年開了6家公司。

為了「倍增」任務，大同市對註冊者提供免費辦證、影印、郵寄、刻公章等服務，甚至推行簡易註銷、免費代辦服務，又把服務「下沉」鄉鎮，註冊者不用去縣城辦理。最初每人只能註冊3個經營主體，但隨着任務壓力增大，上級放寬限制，村幹部也自行註冊營業執照充數。

有村書記在2022年後註冊了20家市場主體，有個體工商戶、合作社及公司，涉及鞋店、服裝店、水果店、貨運隊、養殖廠、水產店、鮮花店、建材廠，兩家便利店及一家美甲店。一名村民說，在村幹部多次請求下，他名下曾辦理3張營業執照，「就是給村裏完成任務，假的，啥也沒開」。

到2023年中，當局又有新任務，認為市場主體不僅要數量，還要「質量」，任務考核要求必須是新註冊企業，要求之前註冊的個體戶辦理註銷，升級為公司。

央媒揭發 網民呼「新浮誇風」

陽高縣常住人口18.66萬人，在2022年、2023年分別新增市場主體6792戶、4956戶，總量超過27,500戶。報道引述一名基層幹部表示，市場主體增長很多，數據上比較好看，但實際上對經濟發展一點用也沒有。報道也引起網民熱議，昨紛留言「形式主義」、「好多地方都有」、「虛假的繁榮太可怕了」。新浪微博帳號藍獅海寫道：「新的浮誇風又來了」。另一個帳號愛克斯娃艾質問：「難道放衛星的時代又回來了嗎？」

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676