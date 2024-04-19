駐京周記：潛規則vs個人權利——「下鋪共享」掀世代紛爭

多網民稱沒義務讓坐

有指打着人權幌子倒退

事件緣起有女性長者周日（14日）在社交平台上載短片，曝光火車硬臥下鋪的年輕人圍邊掛布簾，譴責「現在的年輕人，不讓70歲老人坐」。不料網民幾乎一面倒認為，年輕人注重私隱、個人權利，沒有義務讓牀鋪給人坐；批評長者「倚老賣老」、「道德綁架」。小部分人則認為社會漸失「尊老愛幼」傳統，「大集體走向個體，其實是打着人權、自由幌子的倒退」。

中國鐵路12306官方周一回應：在不影響其他旅客的情况下可以使用圍擋，但需要跟每位旅客協商好。當事年輕人昨發帖說明，當時沒有拒絕溝通，是有關長者直接辱罵，不給回應機會。

內地在高鐵動車未普及前，長途列車最受歡迎的應當是硬臥席次。硬臥車廂每隔有6個床鋪，分兩邊設立上中下鋪。高度所限，中鋪、上鋪僅能躺臥無法坐起，只有下鋪容納普通成人身高旅客坐直。另外每個隔間對出走廊設有2個座位，但不夠中上鋪4人使用，因此以往有下鋪（雖然票價最貴）可借坐的潛規則。

中國消費者權益保護法學研究會副秘書長陳音江接受央視訪問時指出3點見解，一是消費者有權利在他購買的位置和空間內做一些合理使用，二是鐵路部門要考慮設計更人性化乘車環境，三是鼓勵年輕人買到下鋪時跟老年人去換位。其中第三點昨再被網民罵翻，建議專家開房車送老人旅遊、與年輕人平分薪金等。

事實上，「下鋪共享」話題近年不時引起議論，交通運輸部和國家鐵路局等6部門今年1月聯合發布的《關於進一步加強適老化無障礙出行服務工作的通知》，就提出推動售票網站、APP實現自動識別並優先安排長者選擇下鋪。也有不少意見認為，長途列車安排已跟不上「人民日益增長的美好生活需要」。

酒店電視頁面繁瑣逼看廣告

當局擬黃金周前治理好

疫後旅遊熱持續，令各種涉「旅」話題易燃。近日朋友圈熱議的另一個出行話題是酒店「開電視」問題，因為廣電總局聯合文旅部、中國消費者協會終於出手，周二宣布啟動全國酒店電視專項治理，明確將「開機看電視直播頻道」作為首要目標。

曾幾何時，許多人進入酒店房間第一件事就是打開電視機，如今酒店的智能電視卻愈來愈淪為「擺設」，原因既有手機、平板的競爭，也有酒店電視自身操作複雜問題。

央視報道，酒店方通過各種設置，在電視開機時推銷酒店設施和收費項目，迫使住客觀看各種商業廣告，甚至誘導開通會員以便收費。廣電總局科技司調查發現，許多酒店電視存在頁面繁瑣、操作複雜情况，最多時需要操作11次才能夠看到電視直播頻道（非網上電視等點播）。當局已決定，今年十一黃金周前要完成治理。

明報記者