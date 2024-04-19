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時代百大影響力人物 李強賴清德上榜

【明報專訊】美國《時代》雜誌「2024年百大最具影響力人物」名單再有兩岸領導人入選，今年是中共黨內排名第二的國務院總理李強，和台灣候任總統賴清德。

賴稱榮幸獲選 會續護台民主

中央社報道，賴清德昨（18日）表示，很榮幸能獲選其中，他會以解決問題的態度、彼此信任的精神，持續捍衛台灣民主，團結守護台灣；台灣將以穩健、堅定、自信的步伐，扛起時代的責任與挑戰。台灣總統府表示，《時代》以「台灣未來總統」（Taiwan’s next President）介紹賴清德，是國際社會對台灣民眾所共同努力達成的民主成就，給予重要的肯定。

賴清德被列在領袖類別，由前美國駐華大使洪博培執筆的介紹專文提到，賴是煤礦工人的兒子，重視問題的解決和信任，同時也是一名哈佛大學培養出來的公共衛生專家。洪博培並補充道，台灣的風險狀況已達到史無前例的高位。台灣現任總統蔡英文也曾於2020年和2015年兩度入選《時代》雜誌百大人物。

介紹提封城 中方未回應榜單

《時代》介紹李強擔任上海市委書記期間，執行嚴厲防疫封鎖措施給數百萬人帶來創傷，損害其得來不易、作為進步派和支持商業的聲譽，形容他是中國國家主席習近平的「首席運營官」。目前李強、中國官方並未回應《時代》百大人物榜單。

此外，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、比亞迪董事長兼總裁王傳福也有上榜。其中，黃仁勳列入創新者（Innovators）類別，而王傳福是巨人（Titans）一族。《時代》介紹王傳福有改變整個交通運輸的遠大抱負，比亞迪已成為該行業的領導者，與特斯拉相媲美。

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