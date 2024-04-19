明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

京警告菲引外力「惹不安全」 菲：加強與美日關係屬主權選擇

【明報專訊】美日菲三方峰會後，北京警告菲方試圖引入外部力量「只會導致自身更大的不安全」。菲律賓外交部昨（18日）回應，稱決定加強與日本和美國的關係是一種主權選擇，並敦促中國「反思自己在南海的行為」。

美菲下周南海軍演納海警

模擬奪回被佔領島嶼

菲外交部聲明表示，美日菲加強三邊關係將促進印太地區的和平與經濟增長，不應被視為威脅。聲明指，中方應該反思自己在南海的行為，該地區緊張局勢的根源「眾所周知」，正是中國的過度海洋主張和侵略行為，包括對填海造地的軍事化，破壞了地區的和平與穩定，加劇了局勢緊張。

菲律賓和美國軍隊下周起（4月22日至5月10日）如期舉行「肩並肩」年度聯合軍演，特別的是，今年首次有菲律賓海警參與，也首次在菲12海里領海之外的南海舉行，包括臨近台灣的巴丹群島，屆時有超過16,700名菲美士兵參加，項目包括模擬奪回被敵方佔領的島嶼。

菲上屆政府執政期間，中菲就南海仁愛礁局勢管控商談達成「君子協定」。菲總統小馬可斯近日多次表示對協定有疑問，中國駐菲使館發言人昨表示，「君子協定」不是秘密協定，菲本屆政府上台後7個月，雙方有關部門和機構一直都遵守這一協定，並於去年達成內部諒解，今年初又通過外交渠道與菲軍方商談達成仁愛礁運補新模式；有關諒解和新模式均在實施一次後，被菲方單方面無故拋棄。

相關字詞﹕南海問題 仁愛礁 中菲關係 菲律賓

上 / 下一篇新聞