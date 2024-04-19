京警告菲引外力「惹不安全」 菲：加強與美日關係屬主權選擇

美菲下周南海軍演納海警

模擬奪回被佔領島嶼

菲外交部聲明表示，美日菲加強三邊關係將促進印太地區的和平與經濟增長，不應被視為威脅。聲明指，中方應該反思自己在南海的行為，該地區緊張局勢的根源「眾所周知」，正是中國的過度海洋主張和侵略行為，包括對填海造地的軍事化，破壞了地區的和平與穩定，加劇了局勢緊張。

菲律賓和美國軍隊下周起（4月22日至5月10日）如期舉行「肩並肩」年度聯合軍演，特別的是，今年首次有菲律賓海警參與，也首次在菲12海里領海之外的南海舉行，包括臨近台灣的巴丹群島，屆時有超過16,700名菲美士兵參加，項目包括模擬奪回被敵方佔領的島嶼。

菲上屆政府執政期間，中菲就南海仁愛礁局勢管控商談達成「君子協定」。菲總統小馬可斯近日多次表示對協定有疑問，中國駐菲使館發言人昨表示，「君子協定」不是秘密協定，菲本屆政府上台後7個月，雙方有關部門和機構一直都遵守這一協定，並於去年達成內部諒解，今年初又通過外交渠道與菲軍方商談達成仁愛礁運補新模式；有關諒解和新模式均在實施一次後，被菲方單方面無故拋棄。