王毅訪印尼 籲警惕南海「小圈子」 要珍惜地區穩定 盼加快「南海行為準則」磋商

王毅昨起對印尼、柬埔寨、巴布亞新幾內亞進行正式訪問。據路透社及中國外交部網站，王毅昨在此行首站與印尼總統佐科會晤，並與總統當選人、現任印尼國防部長的普拉博沃會面。

印尼盼華續撐建高鐵

王毅表示，中方願同印尼弘揚友好傳統，鞏固政治互信，深化戰略協作；中方堅定支持印尼發揮大國作用，加強彼此協調配合，抵制各種製造地區分裂和對抗的行為，推動構建更加公正合理的全球治理體系。佐科說，印尼重視對華關係，希望中方繼續支持印尼高鐵建設，歡迎更多中國企業來印尼投資興業。

會見普拉博沃時，王毅也指出，中方願同印尼加強協調配合，共同維護本地區來之不易的和平穩定大局，把地區的前途命運真正掌握在自己手中。普拉博沃稱，希望不斷推動兩國更高水平戰略合作，提升雙邊關係水平。

美國之音引述印尼獨立智庫「經濟與法律研究中心」中國和印尼研究中心主任赫馬特指，這次雙方大部分討論將集中在「一帶一路」投資上，雖然「一帶一路」在印尼受質疑，但普拉博沃盼實現「黃金印尼2045願景」，非常仰賴中國的經濟支持。

同日，王毅與印尼外長蕾特諾舉行雙邊會談及記者會，表示要高度警惕本地區形成「小圈子」，反對「脫鈎斷鏈」、「小院高牆」，要珍惜來之不易的和平穩定，將南海建設成和平之海。

中方盼互理解支持核心利益

印尼：堅定奉行一個中國政策

王毅還呼籲兩國以「外長防長2+2對話機制」為平台提升政治安全合作，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互理解和支持。他強調，中方願意繼續與其他東協國家一道全面有效落實《南海各方行為宣言》，並加速推動「南海行為準則」磋商，將南海建設成為和平、合作之海。蕾特諾表示中國是印尼最大貿易伙伴、第二大外資來源國，印尼政府高度重視發展對華關係，堅定奉行一個中國政策。

王毅今日將主持召開中國與印尼高級別對話合作機制第四次會議，之後前往柬埔寨及巴布亞新幾內亞進行正式訪問。巴布亞新幾內亞外交部長特卡琴科（Justin Tkachenko）昨表示，王毅周六到訪時，將與該國簽署經濟合作協議，兩國官員目前正在確定協議細節。

特卡琴科1月稱，巴布亞新幾內亞正與中國就潛在安全和警務協議進行初步談判。他也表明，中國已向巴布亞新幾內亞發出提議，願意協助該國維護國內治安和安全，但他們將評估中國提供的安全和警務援助，是否與澳洲和美國已經提供的援助重複，因此尚未接受相關提議。

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