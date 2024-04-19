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歐盟商會主席：歐中貿易緊張或致貿易戰 促領導人對話避脫鈎

【明報專訊】中國和歐洲因產能等問題持續發生摩擦，歐洲商業游說團體負責人周三（17日）警告說，隨着保護主義浪潮的高漲，中國和歐洲之間的貿易緊張可能演變成一場全面的貿易戰。此前，德國總理朔爾茨在北京向中國表達了歐洲的擔憂。

據「美國之音」昨報道，在北京的「中國歐盟商會」主席彥辭（Jens Eskelund，圖）說，雖然對歐中雙方貿易的一些擔憂是合理的，但如果歐洲和中國領導人不加強對話，就有可能出現脫鈎，對雙方均無益處。

指不變方向「火車」將對撞

彥辭在廣州舉行的中國歐盟商會華南分會的一次會議上表示：「火車對撞事故尚未發生，但如果我們繼續沿着今天的行進方向前行，可以預見這場事故將會發生。」彥辭認為，歐洲不能簡單地接受構成歐洲工業基礎、頗具戰略重要性的產業因價格擠出市場的事實，那時貿易就會成為一個安全問題。

德中簽聲明冀獲車企數據

另據路透社報道，中德簽署一份在自動駕駛和互聯駕駛方面合作的聯合聲明，德國希望該聲明可使汽車製造商的數據從中國傳輸到德國。聲明稱，中德兩國將合作制訂一套共同的標準和規則，以管理公司在開發自動駕駛技術過程中產生的數據。

此前，一些歐洲汽車製造商對中國限制將數據傳回歐洲表示不滿。德國強調雙方尚未達成共識，呼籲在這一領域能為德國和歐盟企業帶來切實的改善。

相關字詞﹕數據 產能過剩 中歐關係 貿易戰

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