布林肯傳下周訪華 外交部：歡迎

京堅決反對新關稅調查

白宮上周宣布布林肯將出訪北京。目前，中美兩國均未證實訪華的具體日期。中國外交部發言人林劍昨對布林肯訪華表示歡迎，但沒有證實或否認「布林肯訪問日期」的報道。

美國之音報道，拜登在匹茲堡的美國鋼鐵工人聯合會總部發表講話，批評中國鋼鋁業獲得政府大幅資助，並以低價向全球傾銷過剩產品。目前美國對中國鋼鋁產品徵收7.5%關稅，拜登稱已指示USTR，若調查證實中方有反競爭行為，便將關稅提高兩倍。拜登強調美方尋求公平競爭，重申中美之間不存在貿易戰。

批美損全球供應鏈安全

中國商務部昨批評美方將經貿問題政治化，濫用所謂301關稅複審程序，公開要求隨意調整對中國產品關稅，轉嫁矛盾，是一錯再錯，也無助於解決美國內產業面臨的問題，更將破壞全球產業鏈供應鏈的安全穩定。林劍亦強調，中方將採取一切必要措施維護自身的正當權利。

另據央行網站消息，央行行長潘功勝17日在華盛頓出席國際貨幣基金組織/世界銀行春會期間，會見了美聯儲主席鮑威爾，雙方就中美經濟形勢、貨幣政策、金融穩定等議題交換了意見。