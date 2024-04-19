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布林肯傳下周訪華 外交部：歡迎

【明報專訊】中美兩國近期互動頻繁。據美國Politico網站引述消息人士稱，美國國務卿布林肯將於本月23日起對中國進行為期4天的訪問。另邊廂，美國總統拜登周三到訪有「鋼鐵之城」之稱的賓夕法尼亞州匹茲堡市，表示已要求美國貿易代表辦公室（USTR）對中國鋼鋁產品增加兩倍進口關稅至25%；USTR宣布發起針對中國海事、物流和造船業的301條款關稅調查。中國商務部對此表示強烈不滿，堅決反對。

京堅決反對新關稅調查

白宮上周宣布布林肯將出訪北京。目前，中美兩國均未證實訪華的具體日期。中國外交部發言人林劍昨對布林肯訪華表示歡迎，但沒有證實或否認「布林肯訪問日期」的報道。

美國之音報道，拜登在匹茲堡的美國鋼鐵工人聯合會總部發表講話，批評中國鋼鋁業獲得政府大幅資助，並以低價向全球傾銷過剩產品。目前美國對中國鋼鋁產品徵收7.5%關稅，拜登稱已指示USTR，若調查證實中方有反競爭行為，便將關稅提高兩倍。拜登強調美方尋求公平競爭，重申中美之間不存在貿易戰。

批美損全球供應鏈安全

中國商務部昨批評美方將經貿問題政治化，濫用所謂301關稅複審程序，公開要求隨意調整對中國產品關稅，轉嫁矛盾，是一錯再錯，也無助於解決美國內產業面臨的問題，更將破壞全球產業鏈供應鏈的安全穩定。林劍亦強調，中方將採取一切必要措施維護自身的正當權利。

另據央行網站消息，央行行長潘功勝17日在華盛頓出席國際貨幣基金組織/世界銀行春會期間，會見了美聯儲主席鮑威爾，雙方就中美經濟形勢、貨幣政策、金融穩定等議題交換了意見。

相關字詞﹕關稅 301條款 貿易戰 拜登 布林肯

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