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美返還華38件西藏流失文物 諒解備忘錄順延後首次

【明報專訊】國家文物局長李群周三（17日）在美國紐約，代表中方接收曼哈頓區檢察官辦公室返還的38件文物藝術品。該批外流文物以藏傳佛教文物為主，這是自2024年1月中美諒解備忘錄有效期順延以來，中美政府職能部門成功開展的首次文物返還合作。

今年3月，美國紐約曼哈頓區檢察官辦公室在清查一名文物走私販贓物過程中，繳獲疑似中國文物藝術品共計38件。新華社報道，國家文物局獲悉後第一時間開展核查工作，與中國駐紐約總領事館協作，在美方政府部門配合下，實現文物返還。

多屬元明清藏傳佛教文物

該批文物大部分為中國藏傳佛教文物，時代為元至明清時期，類別豐富、工藝精湛。《新京報》報道，文物絕大部分來自西藏地區，涉及佛塔、佛像、法器、佛教飾物等多種佛教題材，涵蓋銅、泥、象牙、木等材質，並使用了塑、繪、雕刻等多種製作手法。

有專家指出，該批文物絕大多數保存較為完整，其中的牙雕和木雕作品（4-21號）在國內較少；金銅造像中，第38號作品蓮座底部鐫有一周的藏文題記。此外，4件壁畫殘片（34-37號）十分罕見，主體畫面保存也比較完整，從風格來看，應為西藏阿里地區16世紀左右的明代壁畫，疑被人盜賣而致，具有重要的歷史、藝術和學術價值。

牙雕少有 壁畫十分罕見

國家文物局長李群17日在中國駐紐約總領事館舉行的返還儀式上表示，中美再次實現文物返還合作，標誌着雙方在文物追索返還行動上相向而行、相互信任。曼哈頓區檢察官辦公室亦稱，流失文物返還原屬國是正義之舉，美方願與中方為保護人類共同的文化遺產、為推動流失文物返還這一共同目標攜手努力。

15年共504件文物回歸

外交部發言人林劍昨在記者會表示， 中方將繼續履行中美相關諒解備忘錄，與美方建立健全被盜文物信息通報機制，保障文物安全。中美2009年簽署防止中國文物非法入境美國的政府間諒解備忘錄以來，實現15批次504件/套流失美國的文物藝術品回歸中國。

相關字詞﹕中美關係 藝術品 文物

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