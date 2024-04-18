川渝多地換新燃氣表後費用暴漲 市民抗議 重慶官方調查

去年換表 有市民稱用量無變費用漲逾5倍

重慶、成都等居民質疑換表後燃氣費翻倍一事昨再次引發熱議。知名編劇李亞玲昨發文稱在海南小住兩個月，成都家中卻產生了500多立方用氣量，為一探究竟，她準備找第三方檢測機構檢測燃氣表。

據《中國經營報》報道，從2月開始，重慶多個區縣均有市民表示，家中用氣情況與平常無異，但燃氣公司更換智能燃氣表後，燃氣費用較以往大幅增加，有的月份燃氣費用比以前高2至3倍，有的則增加了5倍多。有網民上載影片實測用煤氣爐煮一碗麵用掉價值近1元人民幣的煤氣。事件引發市民抗議，投訴的市民多數稱，燃氣公司在去年年底換表。

涉事公司稱因舊表不準 覆核無發現新表失準

重慶燃氣集團7日解釋稱一是因為舊表不準，所以換新表之後會有用氣量劇增的錯覺；二是四月集中抄表導致用戶以為用氣量增多；三是燃氣價格上漲；四是用戶管道滲漏。

燃氣公司的解釋未能服眾，重慶燃氣12日再發公告稱，新更換的燃氣表均經法定計量檢定機構檢定合格，未發現已覆核氣表存在計量失準問題。不過，市民普遍不接受燃氣供應商的解釋。

重慶市政府13日為此專門召開新聞發布會，宣布市級相關部門成立了聯合調查組進駐重慶燃氣集團、凱源燃氣等相關燃氣企業開展調查工作，重點核查違規收費、違反政府定價、抄表估算有誤等違法違規行為，督促企業及時將多收氣費退還用戶。市場監管部門組織專業力量主動上門拆表免費送檢，並保證送檢期間居民的正常用氣。

在市民燃氣費普遍增加的同時，另邊廂，燃氣公司的收益大漲。據中新社報道，重慶燃氣3月初公布了上年財報，其中2023年第四季度營業收入同比增長23.59%，營業利潤同比增長1127%，歸屬上市公司股東淨利潤同比增長824%。

重慶市政府副秘書長全偉表示，市委、市政府將堅決維護市民的合法權益，本次聯合調查組將嚴格依法依規進行，確保調查的公正、公開和透明。對於調查中發現的違法違紀行為將嚴肅查處、絕不姑息，並向社會公開曝光。