任內掌城規涉斬榕風波 廣州原副市長開除公職

粵紀委：涉違規收禮以權謀私

廣東紀委通報稱，王東無視中央八項規定精神，違規收受禮金；違背組織要求，隱瞞不報個人有關事項，大肆以權謀私，利用職務便利在提高建設項目容積率、調整用地規劃、承攬工程項目等方面為他人謀取利益，並非法收受巨額財物。王東嚴重違反公職人員組織要求、廉潔要求，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

翻查公開資料，現年59歲的王東畢業於清華大學建築系，歷任天津市建築設計院院長、廣州城市建設委員會副主任、廣州城市規劃局局長、廣州市副市長。當局曾於2021年計劃大規模砍伐更換廣州市區內榕樹，引起民間反彈並獲得中央關注，廣州停獲「全國文明城市」資格一年，多名官員遭問責，時任廣州市委書記張碩輔和廣州市長溫國輝亦被雙雙調離。主管廣州城市規劃的王東去年12月落馬受查。

中共中央總書記習近平2005年提出「綠水青山就是金山銀山」理念，2017年寫入中共十九大報告。習1994年任福州市委書記時稱榕樹「象徵着不屈不撓的福州人精神」，2014年赴福州調研時稱「福州要多植榕樹」。