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美軍機飛越台海 解放軍跟監警戒

【明報專訊】解放軍「東部戰區」微信公眾號昨發布消息，東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，美軍1架P-8A反潛巡邏機昨天（17日）過航台灣海峽並公開炒作。中國人民解放軍東部戰區組織戰機對美機過航行動跟監警戒，依法依規處置。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全及地區和平穩定。

美國海軍第七艦隊昨發布新聞稿表示，美國海軍1架P-8A海神式（P-8A Poseidon）巡邏機昨在國際空域飛越台灣海峽。這發生在中美國防部長視像通話後的幾個小時，昨也是中美兩國防長近18個月以來首次對話。美國海軍的P-8A海神式上次飛越台灣海峽是在去年12月。

高校研仿生魔鬼魚潛水器 稱監測南海珊瑚

另據「央視軍事」報道，西北工業大學航海學院自主水下航行器團隊研製的「譜系化仿蝠鱝柔體潛水器」（蝠鱝又稱魔鬼魚），近日首次實現仿生潛水器對中國南海珊瑚礁生長情况監測。

報道指出，該團隊自2016年開始仿蝠鱝潛水器研究，最新推出30公斤、720公斤兩型仿蝠鱝柔體潛水器，構建從靈活型小尺度到功能型大尺度的仿生智能潛水器譜系。

軍事專家：混淆聲納偵測 可蒐情報奇襲

有內地軍迷表示，720公斤兩型仿蝠鱝柔體潛水經過軍品標準升級和設備增加後，就是一款遠海深潛偵察裝備。台媒「Newtalk新聞」稱，軍事專家認為仿生潛水器主要目的在於混淆潛艦的聲納偵測，以不同的水波波動形式讓潛艦誤以為是魚類運動而忽略，實現情報蒐集甚至發動奇襲的功能。

相關字詞﹕西北工業大學 潛水器 台灣海峽 解放軍

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