傅崐萁率藍營立委訪陸 擬商旅客入台農產輸陸

此前台媒引述消息稱，傅崐萁下周五（26日）將率領20名國民黨立委前往大陸，展開為期4天的訪問。據中央社報道，傅崐萁昨在台立法院受訪時證實消息，但未提及出訪規模。他表示，現在是非常重要的關鍵時刻，民進黨政府把兩岸推向兵凶戰危，除俄烏戰爭、阿拉伯世界衝突外，台海是第三座最有可能引爆的火藥庫。

傅指出，今天在兩岸交流斷線的情况下，人民只有自救。現在觀光產業不止是寒冬，大量解聘潮可能發生，很多農漁產品無法行銷大陸，就因為兩岸無法做良善溝通。全台百工百業都迫切希望兩岸交流，人民可以互通觀光，共享和平紅利。在總統當選人賴清德「520」就職前，如果在野黨能加把勁，推動兩岸情勢走向緩和，相信台灣的百工百業都能「春暖花開」。

立院會期綠營人數佔優 傅籲勿「偷襲」

藍營對此表示支持，國民黨文化傳播委員會主委李彥秀昨日稱，「相信傅崐萁會在中華民國憲法架構、對等尊嚴下做交流，協助兩岸累積更多善意，這是國民黨過去一貫的態度，也相當支持」。不過台立法院仍在會期中，此時率團出訪，恐讓民進黨團在立法院擁有人數優勢。對此傅崐萁答，只要民進黨敢「偷襲」，國民黨團在下次院會就還以顏色，不會有任何損傷。

台媒：有立委憂被指「親中賣台」不赴陸

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤昨日表示，不希望影響立法院議程正常運作，也希望訪團所言所行要符合社會期待，並呼籲訪團正確傳達台灣民意，主張台灣主權和主體性。台網媒「信傳媒」則稱，據悉部分藍營立委受社會壓力影響，擔心被指「薪水小偷」及「親中賣台」，因此臨時改變心意不去了。