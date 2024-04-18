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耶倫：解決產能過剩 助中國經濟 外交部駁「產能論」偽命題 美媒：料徵華電動車稅信號

【明報專訊】中美經濟工作組與金融工作組當地時間周二（16日）在美國華盛頓舉行第四次會議。會後，前不久訪華的美國財政部部長耶倫（Janet Yellen）會見中方代表團一行，再度提及「產能過剩」話題，認為解決產能過剩和更廣泛的宏觀經濟失衡問題，可以幫助中國經濟。中國外交部昨（17日）亦再回應，所謂「中國產能過剩衝擊世界市場」是偽命題。《華爾街日報》（WSJ）引述分析師認為，耶倫多次提及的產能過剩信息，可能是對中國電動汽車等進口產品調查和徵收新關稅的信號。

第四次經濟會議 中方關注美對華經貿限制

據中國財政部網站消息，財政部副部長廖岷周二在華盛頓出席國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行春季會議時，與美國財政部副部長尚博（Jay Shambaugh）共同主持召開中美經濟工作組第四次會議。中方就美對華經貿限制措施表達了關切，並就產能問題作進一步回應。

此外，雙方圍繞落實牽頭人重要共識，就全球及中美宏觀經濟形勢和平衡增長、下一步溝通安排等議題進行了深入、務實、建設性的溝通。雙方同意繼續保持溝通交流。

金融工作組商跨境支付反洗錢等政策

另據央行消息，中美金融工作組16日在華盛頓舉行第四次會議。會議由中國人民銀行副行長宣昌能和美國財政部助理部長內曼（Brent Neiman）共同主持。國家金融監督管理總局、中國證監會，以及美聯準會、美國證券交易委員會、美國商品期貨交易委員會、聯邦存款保險公司等部門參會。雙方就兩國貨幣政策與金融穩定、金融監管合作、金融市場制度安排、跨境支付和數據、可持續金融、反洗錢和反恐怖融資、金融基礎設施，以及其他雙方關心的金融政策議題進行了專業、務實、坦誠和建設性的溝通。

稱華企獲支持 耶倫憂不公競爭美企倒閉

會議還聽取了雙方技術專家組關於兩國金融監管框架的匯報。雙方同意繼續保持溝通。據中方消息，耶倫會見了中方代表團一行。另據法新社報道，耶倫當天出席會議時稱，當中國企業繼續獲得支持時，電動車、電池、太陽能電池板和其他商品的過度生產，可能導致美國和其他國家的企業倒閉。這不是一個公平的競爭環境，從供應鏈角度看，這樣會導致風險並對美國工人和企業不公平，美方正尋求緩解這些風險。

《華爾街日報》引述分析師認為，耶倫多次提及的產能過剩信息，可能是對中國電動汽車等進口產品調查和徵收新關稅的信號。中國外交部發言人林劍昨日在記者會回應，所謂「中國產能過剩衝擊世界市場」是偽命題，對產能問題，應秉持市場經濟原則看待，在經濟全球化背景下，在全球分工和國際市場中加以分析。

林劍表示，中國的新能源產業優勢是靠真本事獲得的，是通過充分的市場競爭塑造的，而不是靠政府補貼形成的。以「產能過剩」為由採取貿易保護措施，不會讓自己變得更好，只會破壞產供鏈的穩定暢通，拖累全球經濟綠色轉型和新興產業發展。

相關字詞﹕耶倫 產能過剩 新能源車 中美角力

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