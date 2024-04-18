布林肯訪華料提中國「助俄作戰」擔憂

路透社報道，美國國務院發言人米勒當地時間周二（16日）為即將到來的布林肯訪華「吹風」表示，預計布林肯屆時向中國方面提出「美國擔憂的問題」，即中國正在幫助俄羅斯建立其國防工業基礎。另據兩名美國政府高級官員當日在閉門記者會稱，美方情報顯示，中國企業向俄羅斯出口了大量機械器材、集成電路系統、無人機部件等軍民兩用產品，俄羅斯很可能將此用於俄烏戰爭。官員指控有中國實體直接在俄羅斯境內參與組裝無人機，指中國在「系統性地幫助俄羅斯作戰」。

德國總理朔爾茨訪華期間，中德同意推動早日和平解決俄烏戰爭。隨後，據烏克蘭總統網站，烏總統澤連斯基發表視像講話，肯定中國在烏克蘭恢復和平的道路上起到的作用。澤連斯基在社交平台X（前稱Twitter）上提及6月在瑞士舉辦的烏克蘭和平問題高級別國際會議，「中國的積極作用肯定可以加速我們在這條道路上的進展」。

美國常務副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）近日警告，若俄國在烏克蘭的戰爭有進展，美國會追究中國責任。中國外交部發言人毛寧上周就此話題回應說，「中國和俄羅斯有權開展正常的經貿合作，這種合作不應當受到干擾和限制，中方也不接受指摘和施壓。」