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非洲跑手認做「兔」配速 受薪助華一哥刷紀錄 稱不解未被賽事標記

【明報專訊】北京半程馬拉松近日爆出的「做馬」醜聞持續發酵，3名疑似「放水」的非洲跑手之一姆南加特（Willy Mnangat）昨表示，3人都是賽事冠軍選手何杰的「配速員」，工作是幫助何杰打破中國半馬紀錄。

揭此行非參賽 原定4「兔」

肯尼亞跑手姆南加特接受英國廣播公司（BBC）採訪時表示，他們都是配速員（Pacer，內地俗稱「兔子」），今屆北京半馬一共有4名簽約運動員來幫助何杰打破1小時2分33秒的中國半馬紀錄，其中一人在比賽中途退出，餘下3人跟在何杰之後衝線。何杰周日奪冠的成績是1小時3分44秒，未能刷新紀錄。

姆南加特稱去北京不是為了參賽，工作是設定配速、幫助何杰獲勝，不知為何自己未被賽事標記為配速員，又稱「對我來說這不是一場競爭激烈的比賽」。姆南加特早前向《南華早報》表示自己與何杰是朋友，有意讓對方獲勝。

有關各方正就事件展開調查，被質疑安排非洲跑手「保護」何杰、操縱賽果的北京半馬贊助商特步亦稱，與多方調查核實中。據法新社報道，北京市體育局正在調查，一有結果就會向公眾宣布。世界田聯發聲明表示留意到網上流傳北京半馬比賽片段，世界田聯將誠信放在第一；當地有關部門正在調查，世界田聯無法進一步評論事件。

據世界田聯資料，姆南加特登記的經紀人是「Karen Lin」，後者共代表32名長跑運動員，其中大部分為肯尼亞籍選手，其電子郵箱屬於英瓴（上海）商務諮詢有限公司，經營範圍包括體育經紀人服務。近年內地掀起長跑熱，據統計全國各地舉辦馬拉松賽事每年合計逾千場；遠道而來的非洲長跑健將則是大小比賽的頒獎台常客。

官網無法訪問 贊助商股價續挫

北京半程馬拉松官方網站暫時處於無法訪問（錯誤代碼403）的狀態。港股特步受事件影響，股價連續兩日下跌，昨收市報4.35元，見近一個月新低。

本屆49「官兔」 有標記號碼

配速員在比賽中常見，會按照既定的速度前進，如本屆北京半馬就安排了49名不同配速的「官方兔子」供選手參照，以更好控制節奏和體能分配，爭取更好成績。這些官方配速員有特別的標記和號碼供他人識別，也不會與普通選手競爭排名。除「官兔」外，有時選手會自行安排「私兔」。

相關字詞﹕體育精神 造假 馬拉松

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