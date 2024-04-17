胡耀邦逝世35周年 退休幹部撰文紀念遭刪除禁言

稱胡最偉大功績是解放1億政治賤民

胡耀邦在1989年4月15日逝世，享年73歲，學生及民眾自發悼念活動演變成民運，最後釀成六四事件。2017年胡耀邦遺孀李昭去世，家人在當年4月15日將其骨灰與胡耀邦合葬。前天，胡耀邦家屬及親友在共青城胡耀邦陵園敬獻鮮花、默哀，以及參觀胡耀邦事迹陳列館等，緬懷胡耀邦、李昭。

不過，新浪微博前日搜索「胡耀邦」，僅有北京廣播電視台的「BRTV紀實科教」發布了紀念影片。曾任中組部青年幹部局副局長的閻淮指出，地主和富農在1949年後一直處於被管制狀態，波及三親九族，這樣的「政治賤民」近1億人。胡耀邦力排眾議，1980年代初期將他們全部摘帽，「這才是偉大的人道主義者胡耀邦真正不可磨滅的偉大歷史功勳」。

閻淮在六四事件後移居海外，自由亞洲電台引述其友人季風表示，文章的確出自閻淮之手。閻淮3月才從美國返回中國，但不被允許接受境外媒體採訪。今年也是六四事件35周年，報道指，在剛剛過去的周末，以「紀念胡耀邦趙紫陽基金會」為首的多個海外民間組織在美國紐約舉辦紀念活動，共同探討胡耀邦、趙紫陽給當今中國留下的政治遺產。