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美助卿訪華談台海 中美防長視像通話

【明報專訊】美日菲峰會落幕後，美國國務院負責東亞和太平洋事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）周日至周二訪華，會晤中國外交部及國台辦官員，討論中東、台海等議題。在此之際，美國國防部長奧斯汀周二與中國國防部長董軍視像通話，強調美國堅持一個中國政策，以及台海和平與穩定的重要性。

這是中美防長近18個月以來首次正式對話，雙方討論到中美防務關係，以及俄烏戰事等地區和全球安全問題，奧斯汀對朝鮮近期的挑釁表示擔憂。五角大樓聲明，奧斯汀重申維持開放美中軍事交流渠道的重要性，並強調尊重國際法保障的公海航行自由，特別是在南海，又稱美國會繼續在國際法容許的範圍內，安全和負責任地飛行、航行和行動。

美國國務院發聲明表示，康達會晤中國副外長馬朝旭等官員，議題包含中東、中國對俄國防工業基礎的支持、兩岸議題、南海及朝鮮。康達還與白宮國安會中國事務高級主任貝莎蘭會晤國台辦副主任仇開明，強調維持台海和平穩定的重要性。

中國外交部表示，就美方近期針對中方推進「印太戰略」，採取一系列涉華錯誤言行，特別是拼湊「美日菲」小圈子和攪亂南海形勢，表明嚴正立場，要求美方不得搞陣營對抗、破壞亞太和平穩定。中方還闡明在台灣等問題立場，要求美方停止干涉中國內政，停止對中企無理制裁，停止經貿科技打壓。

相關字詞﹕美日菲峰會 台海問題 中美角力 美國國務院

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