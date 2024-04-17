蔡接見外賓透露 林佳龍將任台外長 吳釗燮掌國安會

據中央社，蔡英文昨與一批新西蘭議員會面，介紹在場官員時透露相關人事動向。台政壇早前傳出，陸委會主委由海基會副董事長邱垂正接任，外長由林佳龍轉任、現外長吳釗燮回任國安會秘書長、現國安會秘書長顧立雄出任防長、國安局長蔡明彥則留任。

卓榮泰第三批內閣名單 多專業人士

卓榮泰正分批宣布新內閣成員，昨公布台積電重要供應商崇越集團董事長郭智輝將接任經濟部長，數位發展部長由台灣中央研究院資訊安全專題中心執行長黃彥男出任。國科會主委由南台科技大學校長吳誠文出任、國發會主委由資誠創新諮詢公司前董事長劉鏡清出任、金管會主委國立政治大學商學院副院長彭金隆接任、工程會主委由前中油董事長陳金德出任。

台黨政人士說，這次名單大多數皆為產業界專業人士，在業界深耕多年深獲肯定。目前3波人事宣布共15名新任內閣成員，其中10人無黨籍、10人首次入閣，新內閣無鮮明政黨、派系色彩，反映用人唯才精神。

《華爾街日報》昨指，賴清德擬在國安團隊中留用現任班底人員，這是在向美國發出信號，表明在白宮疲於應對烏克蘭和加沙地緣政治危機之際，賴清德的新政府不會掀起太多風浪。報道引述知情人士透露，加入國安團隊的人選預計將於本月晚些時候公布，其中包括一些美國政府熟悉的面孔；上述任命意在展示一種連續性，料受拜登政府歡迎。