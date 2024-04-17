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中國

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德企高管稱華「未來所在」

【明報專訊】朔爾茨此番率領的訪華代表團，經貿代表成員堪稱「陣容豪華」。多名隨行的德企高管表示，中國是「未來之所在」，與中國的商務往來為其帶來大量機遇。

據德國第一電視台（ARD）報道，隨團訪華的平治執行長康林松（Ola Kallenius）昨在北京表示，中德經濟關係不僅要培養還要擴大，並稱「退出如此一個龐大的市場絕非選項，而是要鞏固我們的地位」。

寶馬董事長齊普策亦表達相同觀點，他說：「我們的確看到了更多的機會而非風險。」中新社報道，齊普策稱中國已成寶馬集團全球最大市場，寶馬在華成功發展是德中長期合作共贏典範；當前形勢下，更需加強國際合作，推進貿易通暢，實現促增長、求繁榮、擴就業。齊普策說，中國是「未來之所在」，寶馬將堅定持續投資中國。

中德兩國經貿關係緊密。多年來，德國一直是中國在歐盟的最大貿易伙伴，也是歐洲對華直接投資最多的國家。中國則是德國重要的進口商品來源國之一。　

滬書記：歡迎更多德企來投資興業

另據「澎湃新聞」報道，上海市委書記陳吉寧前天會見朔爾茨總理時，介紹了上海經濟社會發展相關情况。陳吉寧說，歡迎更多德企把握上海產業加速轉型、消費加速升級、科技創新加速發力機遇，來滬投資興業，積極開拓市場。「我們將持續營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，支持各類企業在滬實現更快更好發展。」

相關字詞﹕投資 寶馬 平治 中德經貿

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