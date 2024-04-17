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晤朔爾茨 習：要客觀看待產能問題 華籲多探討合作 德稱反對保護主義

【明報專訊】國家主席習近平昨（16日）會見德國總理朔爾茨時表示，中德互利合作不是「風險」，而是雙方關係穩定的保障、開創未來的機遇；雙方要警惕保護主義抬頭，堅持以市場眼光和全球視野，從經濟規律出發，客觀、辯證看待產能問題，多探討合作。朔爾茨稱，德方不贊同對立對抗，反對保護主義，支持自由貿易。

習稱新舊領域皆有巨大合作潛力待挖

北京是朔爾茨本次3天訪華之旅的重頭戲，此前，他已造訪重慶和上海。據新華社報道，習近平昨上午在北京釣魚台國賓館會見朔爾茨，會見後，兩人一起散步並共進午餐，就廣泛議題進一步深入交流。

會晤時，習近平指出，中德是世界第二、第三大經濟體，鞏固和發展中德關係的意義超越雙邊關係範疇，對亞歐大陸乃至整個世界都有重要影響。雙方應該繼續以開放的胸襟密切交往，增進戰略互信。習近平強調，中德產業鏈供應鏈深度互嵌，兩國市場高度依存。無論是機械製造、汽車等傳統領域，還是綠色轉型、數字化、人工智能等新興領域，兩國都有合作共贏的巨大潛力亟待挖掘。

近期，中歐因中國電動車涉嫌補貼問題而產生不同看法。習近平表示，中德雙方要警惕保護主義抬頭，堅持以市場眼光和全球視野，多探討合作。中國出口電動汽車、鋰電池、光伏產品等，不僅豐富了全球供給，緩解了全球通脹壓力，也為全球應對氣候變化和綠色低碳轉型作出巨大貢獻。中德兩國都是以實業立國，都支持自由貿易和經濟全球化。希望德方為中國企業赴德發展提供公平、透明、開放、非歧視的營商環境。

朔爾茨：願為歐中關係發揮積極作用

新華社引述朔爾茨表示，德方願同中方繼續加強兩國關係，深化各領域雙邊對話與合作；德方願同中方加強溝通協調，共同應對氣候變化等全球挑戰，致力於維護多邊國際秩序，促進世界和平與發展，不贊同對立對抗；德方反對保護主義，支持自由貿易；作為歐盟重要成員，德國願為促進歐盟同中國關係良好發展發揮積極作用。　

兩國領導人還就烏克蘭危機深入交換意見，表示中德都反對使用核武器或攻擊和平核設施，妥善解決國際糧食安全問題，遵守國際人道主義法。習近平強調4點原則：一要以和平穩定的大局為重，不要謀求一己私利。二要為局勢降溫，不要拱火澆油。三要為恢復和平積累條件，不要進一步激化矛盾。四要減少對世界經濟的負面影響，不要破壞全球產業鏈供應鏈穩定。

至於巴以衝突，雙方都支持巴勒斯坦問題在「兩國方案」基礎上早日通過談判解決。

李強盼德放寬高技術產品出口限制

昨下午，國務院總理李強舉行儀式歡迎朔爾茨對中國正式訪問，隨後兩人舉行會談。李強希望德方放寬高技術產品對華出口限制，希望歐方秉持市場化和公平原則，審慎使用貿易救濟措施。雙方一致同意落實好第七輪中德政府磋商成果，繼續深化經貿、投資、科技等領域合作。會談後，兩國總理共同見證簽署自動網聯駕駛等多項雙邊合作文件。

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相關字詞﹕中歐關係 李強 中德關係 朔爾茨 習近平

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