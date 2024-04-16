京：美情報機構為撥款 誣陷華網攻

華查伏特颱風 指屬勒索軟件組織

據新華社報道，今年2月1日，美國眾議院舉行一場「中國網絡攻擊威脅」聽證會，該會議主要討論2023年5月被美國微軟發現的黑客組織「伏特颱風」，微軟聲稱該組織「具有中國政府支持背景」，並稱其對美國關鍵基礎設施發動網絡攻擊，試圖進一步破壞，嚴重威脅美國國家安全。

針對這一指控，中國的聯合調查技術團隊進行溯源分析後表示，相關指控缺乏證據，純屬栽贓陷害，目的是打壓中國對外形象與發展。

國家計算機病毒應急處理中心高級工程師杜振華稱，經溯源分析認為，微軟和「五眼聯盟」報告提到的病毒程式未見明確的國家背景和黑客組織行為特徵，反而與勒索病毒網絡犯罪團伙的關聯度更明顯。

外交部網絡事務協調員王磊表示，「伏特颱風」的真實面目是國際勒索軟件組織，但美方網絡安全機構與企業勾連腐敗，栽贓陷害中國，獲得部門和經濟利益的同時，也為美國對華關係增添非理性因素。

外交部發言人林劍昨表示，「種種迹象顯示，美國情報機構、網絡安全企業為獲取國會預算撥款、政府合同，合謀拼湊所謂證據，散布中國政府支持對美『網絡攻擊』的虛假信息」。