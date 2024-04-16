明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

穗便利支付迎廣交會 外商有讚有彈

【明報專訊】第135屆中國進出口商品交易會（廣交會）昨開幕，內地各政府部門及銀行等機構為便利境外採購商推出多項措施，包括簡化辦理簽證手續、便利綁定境外銀行卡至電子錢包、推動更多商店及酒店等接受境外銀行卡支付等。有曾參展的境外採購商表示，感覺今年廣州商店及酒店職員「更樂意（happier）」收卡，出行及生活亦更方便。不過，亦有初次參展的採購商稱不知道，亦未有受惠，認為當局英語資料宣傳太少。

綁卡簡化身分驗證 推動商舖收卡

今屆廣交會是中國單方面宣布對多國免簽後的首屆廣交會，即使不是免簽國家，中國政府亦為境外採購商推出一系列便利措施，90%駐外使領館承諾4個工作日內辦妥簽證手續。交通方面，廣州政府鼓勵更多的士提供現金支付及找贖，司機會獲發零錢包。此外，各支付機構簡化電子錢包綁定境外銀行卡的身分驗證，全廣州新增逾9000台接受境外銀行卡的POS機，確保更多商圈、景點及酒店接受境外銀行卡交易。

參加廣交會逾10年的美國採購商Steven表示，留意到今年有更多商店接受銀行卡支付，職員較以往「更樂意（happier）」收卡。第二年到訪廣交會的洪都拉斯採購商Kevin憶述，去年全程用現金，今年其支付寶成功綁定信用卡，用餐及打車均可電子支付，方便很多。

有指英語宣傳少 未受惠

不過，首次參展的斯里蘭卡採購商Gloria稱，無留意有便利措施的英語宣傳，她不知支付寶及微信可連結境外信用卡，故過去數天只能用現金，但兌換店及銀行難找。Gloria稱，其簽證亦遇障礙，需時兩周才獲批，她因而錯過上周的北京世紀家博會，「只能說是倒楣」。

同樣首次參展的埃塞俄比亞採購商Samuel則指，其下塌酒店鄰近展館，惟酒店及附近餐廳均不收現金，提款機亦沒受理信用卡提款，只帶小量美金現金的他只能問朋友借錢解決所需。他坦言，支付不便限制其在展會投資，「如可用信用卡付款，我會買更多東西」。

哥倫比亞中國商會會長安德（Andres Munoz）則提到，拉丁美洲國家辦理中國簽證不難，但需到歐美轉機，當中歐洲轉機更貴及需時更長，盼中美間可盡快恢復更多航班。

明報記者 孫澤芳 司徒聰穎 廣州報道

上 / 下一篇新聞