穗便利支付迎廣交會 外商有讚有彈

綁卡簡化身分驗證 推動商舖收卡

今屆廣交會是中國單方面宣布對多國免簽後的首屆廣交會，即使不是免簽國家，中國政府亦為境外採購商推出一系列便利措施，90%駐外使領館承諾4個工作日內辦妥簽證手續。交通方面，廣州政府鼓勵更多的士提供現金支付及找贖，司機會獲發零錢包。此外，各支付機構簡化電子錢包綁定境外銀行卡的身分驗證，全廣州新增逾9000台接受境外銀行卡的POS機，確保更多商圈、景點及酒店接受境外銀行卡交易。

參加廣交會逾10年的美國採購商Steven表示，留意到今年有更多商店接受銀行卡支付，職員較以往「更樂意（happier）」收卡。第二年到訪廣交會的洪都拉斯採購商Kevin憶述，去年全程用現金，今年其支付寶成功綁定信用卡，用餐及打車均可電子支付，方便很多。

有指英語宣傳少 未受惠

不過，首次參展的斯里蘭卡採購商Gloria稱，無留意有便利措施的英語宣傳，她不知支付寶及微信可連結境外信用卡，故過去數天只能用現金，但兌換店及銀行難找。Gloria稱，其簽證亦遇障礙，需時兩周才獲批，她因而錯過上周的北京世紀家博會，「只能說是倒楣」。

同樣首次參展的埃塞俄比亞採購商Samuel則指，其下塌酒店鄰近展館，惟酒店及附近餐廳均不收現金，提款機亦沒受理信用卡提款，只帶小量美金現金的他只能問朋友借錢解決所需。他坦言，支付不便限制其在展會投資，「如可用信用卡付款，我會買更多東西」。

哥倫比亞中國商會會長安德（Andres Munoz）則提到，拉丁美洲國家辦理中國簽證不難，但需到歐美轉機，當中歐洲轉機更貴及需時更長，盼中美間可盡快恢復更多航班。

明報記者 孫澤芳 司徒聰穎 廣州報道