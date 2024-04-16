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開G7會商伊朗襲以 重慶遊長江觀光行程取消

【明報專訊】伊朗襲擊以色列行動改變朔爾茨訪華行程，周日（14日）首站重慶，朔爾茨取消原定的乘船遊覽長江以及重慶市內觀光項目，他並抽空以視像出席七國集團（G7）領導人會議，協調對伊措施。

「德國之聲中文網」報道，朔爾茨飛往重慶途中，在專機獲悉伊朗對以色列發動大規模空襲。抵達重慶後，朔爾茨即時對德黑蘭當局提出強烈譴責，並重申德國對以色列的堅定支持。路透社援引德國政府消息人士稱，德國訪華代表團一直與德安全部門保持密切聯繫。

伊朗襲擊行動改變他的行程。他周日取消原定的乘船遊覽長江以及重慶市內觀光項目，抽空通過視像參加G7就中東局勢舉行的緊急磋商，與會各國就如何對伊朗襲擊行動作出回應展開討論。

重慶市委書記袁家軍和市長胡衡華周日下午會見到訪的朔爾茨一行。袁家軍表示，重慶位處中國西部，是一座超大規模城市，工業門類齊全，發展潛力巨大，願以這次訪問為契機，深化雙方物流、產業、文化等領域合作，為中德關係發展貢獻力量。袁還承諾，重慶將持續營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，全力做好服務保障。

朔爾茨說，重慶現代化建設勢頭良好，營商環境優越，德方願深化與重慶的友好交往，加強經貿物流、技術創新、新能源、醫藥化工等各領域務實合作，推動合作邁上新台階。他並表示，得知重慶的德國企業獲高水平支持，感到高興。

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