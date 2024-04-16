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朔爾茨：歡迎中國車 惟不容傾銷 訪同濟大學會學生 稱德中合作日增

【明報專訊】訪華的德國總理朔爾茨昨（15日）晚間，乘專機從上海抵達北京。昨上午他從重慶飛抵達上海，與同濟大學學生舉行討論會時表示，德國市場歡迎中國汽車，強調歐洲市場必須與中國汽車展開開放、公平的競爭。但他警告，歐洲不會容忍傾銷、產能過剩和知識產權侵權行為。他還保證中國留學生到德國留學「不須吸食大麻」。

朔爾茨昨在上海會見商會代表，並參觀德國企業科思創（Covestro）的創新中心。「澎湃新聞」報道，朔爾茨到同濟大學與該校學生交流並發表致辭，稱同濟大學本身就在討論中國、德國和世界的未來。朔爾茨還提到「維護和平與安全的問題」，並表示將在北京與中國領導人討論。

「我喜歡學習文化，我們需要科學交流，也需要新的未來產業。我對此很感興趣。」朔爾茨在致辭中說，「雖然疫情導致雙邊旅客人數減少，這不是好消息，但我很高興我們的情况不同，德中互惠合作與對話與日俱增，我知道有很多中國學生來到德國學習，前往中國的德國學生也在增加，所以我很期待這次討論」。

稱小國不應受大國恐嚇

「央視新聞」報道，他在討論會表示，德國市場歡迎中國汽車，強調歐洲市場必須與中國汽車展開開放、公平的競爭。他同時警告，歐洲不會容忍傾銷、產能過剩和知識產權侵權行為。朔爾茨還說，當年日韓汽車進入歐洲市場，民眾曾擔心日韓汽車將征服歐洲市場，但「這種情况並沒有發生」。路透社則報道，朔爾茨也說，小國不應生活在對大國的恐懼之中，並稱不應以武力改變邊界。

同濟大學黨委書記方守恩在歡迎致辭表示，同濟大學被廣泛認為是中德合作的橋樑和燈塔，「在過去一個世紀裏，我們與德國的同僚們一起經歷了許多激動人心的時刻。今天，我們榮幸地歡迎德國總理朔爾茨再次來到同濟。」在致辭最後，方守恩提到，距離朔爾茨上次訪問同濟已有13年，他鼓勵在場學生把握機會，與朔爾茨深入交談。朔爾茨2011年至2018年擔任漢堡市長期間，曾兩度到訪北京和上海。2011年朔爾茨在上海期間曾到訪同濟，並發表題為「2009年經濟危機及其影響」的演講。

同濟大學學生向朔爾茨提問表示，若他留學德國，是否必須吸食大麻，因為大麻在中國不合法。德國本月通過法案，允許個人和協會種植和擁有有限量額的大麻。朔爾茨回應稱：「我們不希望更多人吸食大麻，我們希望更少人這樣做，我們需要有更多關於大麻的公眾教育。」他另表示，「答案很簡單：不吸食。我今年就要66歲了，但我從來沒吸食過大麻」。

今晤習 料商烏戰台海貿易

上海是朔爾茨此次訪華的第二站，他周日（14日）抵達重慶。朔爾茨昨晚間飛抵北京，外交部副部長鄧勵一行前往機場迎接。朔爾茨今日將在北京與國家主席習近平和總理李強會晤，預計將談及俄烏戰爭、台海關係及貿易議題。此外，朔爾茨將與北京市委書記陳吉寧舉行會談。最後還預定參觀北京798藝術區，並在歌德學院會見藝術和社會代表。

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