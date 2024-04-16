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半馬疑做馬 一哥跑第一 非洲選手被指讓路放水 京組委調查

【明報專訊】中國馬拉松紀錄保持者何杰前天贏得北京市半程馬拉松男子組冠軍，原本領先的3名非洲選手疑似放水「護送」何杰奪冠引發爭議，比賽贊助商特步受影響股價昨跌5%。北京半馬組委會昨（15日）回應高度重視男子組比賽結果問題，已成立專項調查組正在開展調查，調查處理結果將及時向社會公布。

綜合內媒報道，何杰跟在3名非洲跑手身後，4人拋離其他對手進入終點前的最後衝刺，之後出現爭議一幕：一非洲跑手疑似給何杰指路，一非洲跑手則擺手，疑似示意身旁跑手為何杰讓路。3名非洲跑手在最後衝刺未見發力加速，有刻意留力的嫌疑。最終何杰順利反超，以1小時3分45秒的成績率先衝線；3名被指「護送」何杰的非洲跑手用時相同，僅落後何杰1秒，分別排名第二、三、四。

贊助商特步股價跌5%

何杰全力衝過終點線後彎腰喘息，3名非洲跑手則神色輕鬆，又拍拍仍未恢復的何杰後背以示祝賀。據《新京報》報道，3名非洲跑手實力不俗，其中一人的最好成績勝於中國男子半馬全國紀錄。

此事引起輿論關注，網民指摘比賽組委會操縱比賽，有違體育精神。何杰代言的品牌「特步」同是本次北京半馬的主要贊助商之一。何杰與3名非洲跑手均為比賽特邀選手，而3名非洲跑手也穿著特步的裝備參賽，有熟悉馬拉松比賽的跑步愛好者質疑特步安排3名非洲跑手為何杰「護航」，萬一何杰狀態不佳，3名非洲跑手也可以包攬前三，確保頒獎台不會旁落他人手中。

何杰：不需此冠軍證明自己

面對爭議何杰稱「上了賽場我的職業素養不允許我退賽，我也不需要這個冠軍去證明自己」，自己也是受害者。

北京半馬組委會昨回應高度重視男子組比賽結果問題，已成立專項調查組正在開展調查，調查處理結果將及時向社會公布。

本屆北京半馬賽前發生另一爭議事件也與特步有關。「中國喬丹」簽約跑手賈俄仁加所獲得的參賽資格，在開賽前兩日被取消。組委會回應稱賈俄仁加為「賽事組委會競爭品牌簽約選手」，超出贊助商名額的規定使用範圍，因此取消其參賽資格。受事件影響，港股特步國際（1368）昨跌超過5%。

本屆北京半馬周日上午在天安門廣場起跑，吸引兩萬人參賽，分男女組，冠軍獎金達4萬元人民幣。

相關字詞﹕特步 惡性競爭 體育精神 馬拉松

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