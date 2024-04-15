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強化近海防衛 台軍擬建濱海作戰指揮部

【明報專訊】為強化制海戰力，台灣海軍將成立「濱海作戰指揮部」，納編海鋒大隊、導彈快艇部隊、海洋監偵指揮部等單位。台媒昨引述知情人士表示，指揮部計劃2026年成立，將負責24海里內防務，藉由綿密反艦導彈火網嚇阻敵方。軍事專家分析，此舉是向國際傳達台灣為守勢作戰，同時藉由軍隊改革，分擔海軍艦隊的防衛壓力，亦整合近海防衛資源，建構台灣成為「刺蝟島」。

分析：向國際傳達台守勢作戰

中央社報道，台海軍司令部表示，指揮部統合海上監偵、打擊與通信能力岸置機動部隊，相關編設審慎評估中；另外，將依敵情威脅，建置分散式指管，提升聯合截擊作戰效能，增加防禦縱深。

報道引述知情人士表示，指揮官編階為中將，轄下包含導彈快艇部隊、反艦導彈部隊等單位，編成時間規劃在2026年，員額由台海軍內部自調。

針對濱海作戰指揮部職責，知情人士稱，目前初步規劃台灣周邊海域24海里內防務由濱海作戰指揮部及相關單位負責，藉由綿密反艦導彈火網嚇阻敵方，細節不便透露。

台海軍艦隊前戰隊長、國防安全研究院學者江炘杓表示，濱海作戰指揮部的成立主要是應對防衛作戰需求，整合近海防衛資源，建構「刺蝟島」。由於大陸民兵、海警等船艦近年頻侵擾台灣灰色地帶，江炘杓指出，在這一系列的防衛構想中必然納入海巡，並主要應對中共灰色地帶威脅。

台國防院學者蘇紫雲分析，此舉是軍隊改革，有助台灣的區域拒止防務，同時也因為是「24海里內」，明確向國際表達台灣為守勢作戰。

相關字詞﹕濱海作戰指揮部 指揮部 濱海 海軍

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