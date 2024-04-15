美日菲三方峰會後 美助卿訪華維繫溝通

據「美國之音」報道，康達與貝莎蘭於14至16日訪華。去年6月，這兩名主管中國事務的高層官員也曾一同訪問中國。

報道指出，美國總統拜登上周四（11日）與日本和菲律賓領導人召開歷史性的三方峰會，聚焦討論中國在南海愈發咄咄逼人的舉動，中國對此表示強烈不滿。

外交部斥美日菲聲明「肆意抹黑」

美日菲3名領導人會後發表聲明，對中國「在南海的危險和侵略行為」，「南海填海島礁的軍事化和非法海事主張」，以及「阻礙菲律賓船行使公海航行自由、中斷仁愛礁補給線」表示「嚴重關切」。

中國外交部發言人毛寧斥責美日菲聯合聲明是「針對中方的肆意抹黑攻擊」。毛寧批評菲律賓的挑釁舉動和美國的「煽風點火、挑動對抗」導致地區局勢升溫。

本月9日，美國財長耶倫結束為期6天的訪華之旅，耶倫訪問目的是就新能源補貼和工業產能過剩問題向華施壓，美國之音指訪華並未取得重大突破。