朔爾茨抵渝 展「德政府連貫立場」

朔爾茨上一次訪華是在2022年11月。根據德方公布行程，朔爾茨將先後前往重慶、上海和北京。德國政府發言人赫伯斯特萊特表示，此次訪問將更多地體現「德國政府立場的連貫性」。

首站參觀中德合資氫電池企

中新社報道，博世氫動力系統（重慶）有限公司是朔爾茨訪渝首站參觀地。該公司由以其創新尖端的產品及系統解決方案聞名於世的德國企業博世與慶鈴汽車合資建立，致力於將博世氫燃料電池解決方案引入中國市場。

朔爾茨參觀了博世氫動力系統（重慶）有限公司研發生產的多款氫動力產品以及氫燃料電池解決方案，在工作人員的解說下，他還現場體驗了氫動力模塊裝配。

重慶是中國西南的工業中心城市之一，截至今年2月，德國累計在渝設立84家外資企業。主要涉及制造業、建筑業、科學研究和技術服務業、租賃和商務服務業、金融業等。

學者：料藉德緩歐電車補貼不滿

新加坡《聯合早報》引述新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎分析，中國將在朔爾茨訪華時尋求引進德國資金和科技，並通過德國減緩歐洲對新能源和電動車補貼等問題的不滿。德國則會力求為企業建立有保障的投資條件，也會就工業補貼和俄烏戰爭問題，向中國提出要求。