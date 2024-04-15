被指反修例幕後金主 李亨利列十大諜案首位

據「央視新聞」報道，2019年6月，香港反修例運動發生後，國家安全機關工作發現，境內有大量資金通過非法途徑流向香港，用於支持「反中亂港活動」。追蹤這些資金後，「幕後金主」李亨利逐漸進入國安機關視野。

李亨利原名李瀘洋，1955生於上海，在國內經商，利用改革開放機遇，賺取「第一桶金」。報道稱，上世紀80年代，李亨利因引誘婦女賣淫和詐騙兩次被公安機關處理，其後開始支持各種反華活動。

影片續稱，李亨利早年為避稅加入中美洲國家伯利茲籍，他逐步受西方思想影響，思想觀念完全西化。他曾說過，「只要是對中國不利的事情，都會不遺餘力支持。」2009年，李在境外與反華頭面人物楊××結識，2014年，香港發生佔中事件，李主動通過楊約見學生領袖周永康，資助其前往歐洲，參加反華活動和接受培訓。

資助引薦周永康等見反華政客

國安部稱，在李亨利資助下，境外反華分子楊××多次將黃之鋒、周永康、羅冠聰、張崑陽等「反中亂港分子」引薦到境外，與西方大國的反華政客，甚至是高級政府官員會面。2021年4月，李亨利因資助危害國家安全犯罪活動罪，被判處有期徒刑11年，沒收個人財產200萬元人民幣。