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國安部推反諜片 囚終身梁成運懺悔 回顧十大典型案例 「樹牢民眾反間防諜意識」

【明報專訊】今天是中國「全民國家安全教育日」。國家安全部官方微信公眾號昨（14日）推出專題片《創新引領·國安礪劍》上集，總結回顧國家主席習近平提出「總體國家安全觀」10年來的10宗重大間諜案件。其中，被指香港反修例運動「幕後金主」的李亨利排首位（見另稿），判囚終身的美籍港人梁成運列第三。在披露其案件細節的「落網的『功勳』間諜」影片中，首次曝光梁成運法院判刑時照片和落網後的白髮形象。

國安部表示，通過這十大典型案例，起底境外間諜情報機關滲透、竊密、策反的各式手法，樹牢民眾的反間防諜意識，讓間諜無處遁形。

據「國家安全部」微信公號昨披露的「十大反間諜案例」專題片顯示，鏡頭前，一頭白髮的美國「功勳」間諜梁成運，操着並不流利的普通話說：「我很後悔。我想告訴所有的華人、中國人，他們（美方）的甜言蜜語是假的。」

專題片提到，梁成運，1945年出生於香港，1983年赴美國某中部城市經營餐廳。1986年，美國間諜情報機關人員多次約談梁成運，向其出示證件，表明身分，要求梁成運與其合作。1989年，美間諜情報機關與梁成運正式簽訂「合作協議」，將他招募為線人，約定秘密聯絡方式，承諾每月支付1000美元，並根據業績發放獎金。同年，梁成運加入美國籍。

為包裝梁成運在美國的社會形象，美方挖空心思為其打造「人設」，虛構其英國大學、聯合國官員、越南參戰等履歷，要求他主動向美國州議員捐款以抬高身價；美方還提供資金支持，指揮他通過捐款等方式擔任多個華僑社團的會長、榮譽會長、理事長，以提升梁成運在華人華僑中的影響力；為擴大梁成運在中國的知名度，美方指揮其赴中國展開慈善捐款，設法打造「愛國慈善家」的「假面具」。

蒐大量涉華情報 獲美授「功勳」

梁成運通過餐敘、拜節、組織僑團活動等方式，貼靠中國駐美機構和人員，刺探情報，監視在美華人華僑。梁成運還依照美間諜情報機關要求，監控竊密及釣魚執法等。梁成運因為美間諜情報機關蒐集大量涉華情報，美間諜情報機關總部負責人授予他「功勳獎牌」。

疫情期間，美間諜情報機關為獲取中國情報，指揮75歲的梁成運潛入中國，並為他制定了周詳的入境行動方案。2020年底，梁成運使用多本身分證件經香港中轉來到內地，按美間諜情報機關授意，頻繁參加各種社會活動，廣泛接觸中國各界人士，刺探蒐集情報。

2021年4月，國家安全機構將其拘捕歸案。2023年5月，梁成運被判無期徒刑，剝奪政治權利終身。

十大案例中，排在第六的是台籍學者鄭宇欽案。專題片指出，鄭宇欽利用「中歐政治經濟研究所所長」頭銜及查理大學（Charles University）教授身分參與國際會議，蒐集了解有關國家對中國政治、國防、科技、軍工等領域重大事項的看法，並與來自大陸的參會學者聯繫、套取情報，2022年2月，鄭宇欽被判有期徒刑7年。

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相關字詞﹕國家安全 情報 梁成運 國安部 間諜

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