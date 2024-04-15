寶林案未驗出毒菌 台當局：非懸案續查

綜合《聯合報》等台媒報道，寶林茶室食物中毒案，累計涉34名食客中毒，其中2人死亡、7人留院，其餘25人返家休養。院方檢驗中毒者「邦克列酸」毒素皆為陽性。台灣食藥署陸續收到152件檢驗樣本，其中82個食品樣本均未發現邦克列酸和「唐菖蒲柏克氏菌」椰毒病原型；70個自環境樣本中，僅廚師手部及糞便樣品中早前驗出邦克列酸陽性，唐菖蒲柏克氏菌椰毒病原型均呈陰性。

衛福部4日前往與該名廚師相關的另外兩地再做環境採樣檢驗，包括租屋處及寶林饒河店廚師家，各採樣12件、15件環境樣本，衛福部稱是找到毒素源頭的最後希望，若能培養出唐菖蒲伯克氏菌，有助釐清細菌來源。

培養結果昨出爐，王必勝表示，最後一批送檢的27件樣本均未檢出唐菖蒲伯克氏菌，所有寶林茶室案相關樣本現已全數驗畢，均未檢出上述菌種。對於是否代表寶林茶室案毒菌無法溯源而將成為懸案，王必勝表示，「絕對不是」，要看用什麼方式解讀，他強調，這次是非常明確的、特定時空內發生的邦克列酸食物中毒，衛福部接下來會將檢驗結果提供檢調，協助判斷。

王必勝表示，該菌在環境中屬弱勢菌種，不容易培養，台灣有技術、有標準品，這次也已將所有相關地點全數採驗，但樣本所在地可能都經過相當程度的清理，菌種易被清除，培養不出來「是預料中的結果」。

4重症患者已醒 均需評估換肝

中毒事件中4名重症患者前日都已清醒，因肝臟損傷太大，都需評估換肝，其中1人已準備下周換肝，另3人則持續評估中。

邦克列酸 （Bongkrekic Acid） 是一種罕見毒素，由唐菖蒲伯克氏菌椰毒病原型菌產生。毒素的耐熱性佳、一般烹煮條件難去除破壞，並且無色無味的特性，若不慎食入很難察覺，中毒後症狀嚴重或致死亡。

食物低溫、短期保存及酸性環境，可有效預防邦克列酸中毒；長時間浸泡食材建議置於冰箱中，若發現食品已有變質或異味，則應立刻丟棄。