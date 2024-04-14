小提琴家舉報嫖娼受賄 央音系主任受查

【明報專訊】內地著名小提琴演奏家薛偉日前實名舉報中央音樂學院管弦系主任童衛東貪污受賄、買賣公職、私生活混亂，校方昨發聲明，稱對該校退休教師薛偉的信息高度重視，立即調查，同時強調會追究造謠誹謗損害學校聲譽者。
新浪微博帳號「薛偉_小提琴」本月4日發帖，稱公開徵集童衛東違法線索，懸賞高達50萬元（人民幣，下同）。薛偉指控童衛東包養情婦、召妓、收受賄賂、買賣職位，一個大學職位公開叫價150萬。該微博帳號帖文昨已無法查看。薛本月3日亦在抖音直播期間，指童「睡覺伴侶」非常多，包養同校一名韓裔大提琴教師，「全音樂學院都知道，只有他老婆不知道」。
指150萬元賣教席 包養同校教師
據《楊子晚報》報道，中央音樂學院表示正調查事件，但不清楚童衛東是否仍上班。童迄今未回應事件。中央音樂學院是內地頂尖音樂學府，管弦系在校學生118人。
薛偉是內地著名小提琴演奏家，1989年成為英國皇家音樂學院史上最年輕教授，旅居英美多年，2005年回國受聘於母校中央音樂學院，入選教育部「新世紀優秀人才支持計劃」，後擔任管弦系副主任。
薛偉曾在2005年接受雜誌《時尚Esquire》訪問稱，「一旦做了職業音樂家，很多時候就會扼殺你對藝術的熱愛，因為裏面有很多不光明的東西」。