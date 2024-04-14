小提琴家舉報嫖娼受賄 央音系主任受查

新浪微博帳號「薛偉_小提琴」本月4日發帖，稱公開徵集童衛東違法線索，懸賞高達50萬元（人民幣，下同）。薛偉指控童衛東包養情婦、召妓、收受賄賂、買賣職位，一個大學職位公開叫價150萬。該微博帳號帖文昨已無法查看。薛本月3日亦在抖音直播期間，指童「睡覺伴侶」非常多，包養同校一名韓裔大提琴教師，「全音樂學院都知道，只有他老婆不知道」。

指150萬元賣教席 包養同校教師

據《楊子晚報》報道，中央音樂學院表示正調查事件，但不清楚童衛東是否仍上班。童迄今未回應事件。中央音樂學院是內地頂尖音樂學府，管弦系在校學生118人。

薛偉是內地著名小提琴演奏家，1989年成為英國皇家音樂學院史上最年輕教授，旅居英美多年，2005年回國受聘於母校中央音樂學院，入選教育部「新世紀優秀人才支持計劃」，後擔任管弦系副主任。

薛偉曾在2005年接受雜誌《時尚Esquire》訪問稱，「一旦做了職業音樂家，很多時候就會扼殺你對藝術的熱愛，因為裏面有很多不光明的東西」。