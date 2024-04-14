晤趙樂際 金正恩：朝中關係達更高階段

新華社報道，趙樂際轉達中共中央總書記習近平對金正恩的親切問候和良好祝願，「今年是中朝建交75周年。我們一起走過的，是睦鄰友好、並肩戰鬥、命運與共、共同發展的75年」。趙樂際表示，中朝友誼由兩黨兩國老一輩革命家親手締造培育，經受國際風雲變幻種種考驗。

趙：相互支持 維護共同利益

趙樂際稱，中國黨和政府始終從戰略高度和長遠角度看待中朝關係，維護、鞏固、發展中朝傳統友好合作關係是中方堅定不移的方針，中方願與朝方一道，推動雙邊互利合作取得新成果，繼續相互支持，維護雙方共同利益；同時加強發展對接、深化雙邊合作，不斷豐富中朝關係。

金正恩表示，中國黨政代表團此次訪問朝鮮並出席「朝中友好年」開幕式活動，有力彰顯朝中關係根基深厚、牢不可破。今年是朝中建交75周年暨「朝中友好年」，朝方願與中方加強各領域合作和治國理政經驗交流，深化傳統友誼，譜寫朝中關係新篇章。