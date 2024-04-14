晤趙樂際 金正恩：朝中關係達更高階段

【明報專訊】朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩昨在平壤會見到訪的中國全國人大常委會委員長趙樂際時強調，朝中關係歷經風風雨雨，世世代代傳承，鞏固和發展朝中傳統友好合作關係是朝鮮黨和政府堅定不移的方針；兩國關係正按照新時代的要求，不斷發展到新的更高階段。
新華社報道，趙樂際轉達中共中央總書記習近平對金正恩的親切問候和良好祝願，「今年是中朝建交75周年。我們一起走過的，是睦鄰友好、並肩戰鬥、命運與共、共同發展的75年」。趙樂際表示，中朝友誼由兩黨兩國老一輩革命家親手締造培育，經受國際風雲變幻種種考驗。
趙：相互支持 維護共同利益
趙樂際稱，中國黨和政府始終從戰略高度和長遠角度看待中朝關係，維護、鞏固、發展中朝傳統友好合作關係是中方堅定不移的方針，中方願與朝方一道，推動雙邊互利合作取得新成果，繼續相互支持，維護雙方共同利益；同時加強發展對接、深化雙邊合作，不斷豐富中朝關係。
金正恩表示，中國黨政代表團此次訪問朝鮮並出席「朝中友好年」開幕式活動，有力彰顯朝中關係根基深厚、牢不可破。今年是朝中建交75周年暨「朝中友好年」，朝方願與中方加強各領域合作和治國理政經驗交流，深化傳統友誼，譜寫朝中關係新篇章。