朔爾茨今抵重慶 將赴京商烏戰貿易

促華調解停戰 履公平競爭承諾

中國外交部前日宣布，朔爾茨此行是應李強總理邀請，今天至周二（16日）正式訪問中國。朔爾茨出發前接受德國傳媒訪問，表示此行將敦促北京充當調解人，協助結束俄烏戰事，「中國可以明確表示，這場毫無意義的帝國主義戰爭必須停止」。

據了解，有3名內閣部長以及德國企業高管隨行，包括西門子、拜耳、平治、寶馬、默克等大公司。「德國之聲」指出，經濟關係和國際危機將是他此行重點。

隨着德國經濟低迷，德企正迫切要求更公平地進入中國市場。朔爾茨將敦促中國兌現為企業提供公平競爭環境的承諾。同一時間，歐盟正醞釀對中國電動車加徵關稅，「中國產能過剩」近期也在歐洲引發討論。中國或會向柏林要求不要支持歐盟針對其汽車、太陽能和風電場設備採取的措施。

啟程前一日，法國總統馬克龍與朔爾茨在視像通話中，呼籲「重新平衡」歐中貿易關係。兩人在通話中還強調「提升歐洲競爭力」的必要。

德企盼穩投資環境 增技術交流

德國采埃孚（ZF Friedrichshafen AG）執行副總裁、中國區總裁汪潤怡早前在廣州接受傳媒訪問指，在中國持續高速發展、整個國際形勢相對較敏感的時期，希望看到中德領導人建設性交流，「我們希望各國政府能幫助企業真正平穩投資環境，讓雙方企業家、技術工程師進行開放的交流，希望技術能用於整個人類的便利，而不是只局限於某個區域範圍」。

朔爾茨今天將先抵達重慶；周一赴上海會見外貿商會代表，與同濟大學學生舉行討論會，並會見上海市委書記陳吉寧；最後一站將前往北京，與習近平會面，並與李強會談。