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改裝iPhone變「白屏」 看內容需戴專門眼鏡 「飯卡手機」風靡學生 家校憂損學業

【明報專訊】一種偽裝成可掛在胸口的「飯卡」的智能手機，近日在內地中小學校園流行，該款經拆卸組裝的手機，索價僅兩三百元人民幣，只有透過特殊眼鏡才能看見屏幕上顯示的內容，讓學生可輕易違規帶入校園玩遊戲、看短片、通訊聊天甚至作弊，引起教育界及家長擔憂。

售價兩三百 淘寶搜索量570萬

在內地網購平台搜索關鍵詞「飯卡手機」，隨即顯示大量相關產品，「飯卡爆改手機」也登上淘寶熱搜，搜索量高達570萬。《北京青年報》引述商家稱，此類「飯卡手機」是由舊款iPhone改裝而成。

網上有短片展示改裝過程：將屏幕上的偏光膜撕下，拆除揚聲器和攝像頭，再將原本外殼換成膠殼，即可得到一部「飯卡手機」。商家普遍選擇iPhone 5S或6等小機型號，改裝後厚度不足1厘米，屏幕大小相若八達通，裝入卡套後不易被發現。

商家還表示可用真的飯卡遮住手機背面，正面屏幕在旁人眼中只是一片白色，只有戴上貼有偏光膜的特殊眼鏡才能看到屏幕內容。根據商家示範和買家評論，改裝後的「飯卡手機」除了不能播放聲音和拍攝，其他功能和原機一致，上網、聊天、打機、看短片一應俱全，不過商家表示玩遊戲時手機會明顯發熱。

可上網打機睇片 無播聲拍攝功能

有商家表示，現在主要客戶是學生，目的是避免帶手機到學校被老師發現沒收，也有商家以「再也不擔心被老師查到」作宣傳。有學生在「飯卡手機」改裝影片下方留言稱，「這玩意我同學幹過，自習課他兩個手指頭在那搗鼓個不停，我還問他玩飯卡幹嘛，結果他把眼鏡給我，我驚呆了」。

教師稱難發現 專家批藉學生圖利

教育部曾在2021年初發布通知，規定中小學生「原則上不得將個人手機帶入校園」。湖南有市民稱發現無近視的孩子忽然戴上眼鏡，追問後得知孩子儲起零用錢私自購入「飯卡手機」；也有家長擔心自控力差的子女會用「飯卡手機」無節制打機，對健康和學業有不良影響。北京一名中學教師稱，曾在校內發現學生用「飯卡手機」，但「緝私」難度較高。中國教育科學研究院副研究員郭元婕批評，未成年學生自制力不足，商家藉此牟利是缺少善意。

律師：家長可要求退貨 商家或違法

雖然引發爭議，不過有商家向本報表示，平台暫未明確規定禁止出售此類產品。北京金誠同達（深圳）律師事務所律師陳文翔表示，若子女偷偷購買「飯卡手機」，家長可主張合同無效，要求商家退貨；目前對此類銷售改裝手機行為存在爭議，若改造後繼續號稱蘋果手機銷售，可侵犯註冊商標權；改裝手機質量差、以次充好，則可能構成生產銷售偽劣產品罪。

據光明網報道，淘寶官方客服表示，相關賣家以個人身分開店，不屬於市場主體登記標準，目前未查到違規行為，若進一步核實賣家違規，會下架商品或者關閉店舖。

相關字詞﹕沉迷網絡 中學生 蘋果手機 校園生活

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