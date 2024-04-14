京司機：反正就幾萬元 換車也不心疼

不僅的士，為了節省費用，北京市面許多網約車也紛紛換上新能源車。司機趙師傅已經在北京做網約車6年，也見證北京新能源汽車市場逐漸壯大。趙師傅今年2月剛換比亞迪售價7.98萬元（人民幣，下同）的型號秦Plus。

「反正也就幾萬塊錢，過了五六年不想開，換輛別的車也不會心疼。」趙師傅這樣描述他選擇國產新能源車的原因。「早高峰堵車，買純電會有里程焦慮，買混動的就不用擔心這些。」雖然純電里程只有100多公里，但前一晚充好電，即便第二天用到油，也比純油車更省油費。「開純油車的時候一周只有兩三天做網約車，一個月也得加2000元的油。」高昂的油費使他開始關注新能源汽車，終於在今年入手了第一輛新能源車，也開始了他的全職網約車司機生涯。

除了省油，純電續航的新能源車在北京沒有限號要求，也成為許多車主選擇新能源車的原因之一。在北京，因為限號措施，非新能源車每周都會有一天不能上路，而且限號規定一直更換，每個月的限號政策都會變動，司機們需要及時關注限行通知，才能避免自己被罰款。