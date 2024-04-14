明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

中國電動車產能過剩？ 出口沒劈價 產銷差距小

【明報專訊】美國財長耶倫早前訪華，記者會上點名指中國電動車等3個產業出現產能過剩，對美國和其他國家的廠商構成威脅。中國財政部副部長廖岷則辯護，指當前產能遠遠不能滿足市場需求。綜合外媒分析及內地汽車業數據，當前中國汽車製造業的工業產能利用率較正常水平只是略低，其電動車在歐售價亦較內地售價高逾1倍，未見劈價傾銷。此外，新能源汽車去年產量與銷量亦相差不足1%，出口量佔產量不足兩成，惟其他汽車大國的出口比例卻高達四至七成水平。

明報記者 鄭智文

上周記者會上耶倫表明，中國政府支持新能源汽車等產業，使產能攀升，而中國內部需求疲弱，使行業出現過度投資，商品價格被人為壓低，當這些產品出口到歐美，當地企業的生存將陷入困境，好比10多年前的中國鋼鐵席捲全球市場。去年9月歐盟亦表達類似立場，歐盟執委會主席馮德萊恩宣布，會調查中國純電動車的價值鏈是否受惠於非法補貼，以及這種補貼會否傷害歐盟純電動車廠。

工業產能利用率大致中等 連升三季

不過，彭博本月初一篇文章為中國電動車業辯護，題目是「美歐對中國產能過剩的抱怨並不盡有數據支持」。彭博文章援引中國官媒《經濟日報》文章定義，工業產能利用率以約80%為正常水平，並綜合國家統計局資料，顯示內地汽車製造業在2018年第三季前，其工業產能利用率一度超過80%，其後至今大致回落在75%水平；與其他行業如電腦通訊設備、電子機器及設備、通用設備等製造業相比，汽車製造業的工業產能利用率在中等水平，然而自去年第一季的72%起連續三季有上升迹象，去年第四季升至76.9%（圖1）。

有分析師基於中國汽車銷量2200萬輛及產量5000萬輛，得出中國汽車業工業產能利用率低於50%，對此彭博文章反駁，這種說法忽視了電動車及內燃機汽車之分別。據中國汽車業顧問JSC Automotive，中國電動車大廠比亞迪（1211）、特斯拉（美：TSLA）上海車廠、上汽集團（滬：600104）等的產能利用率都超過八成，去年以售內燃機汽車為主的吉利汽車（0175），產能利用率僅44%（圖2）。

海外售價仍高 國內漸現減價反映競爭

文章提出另一點，就是產能過剩可從價錢下跌觀察得到，而中國汽車去年出口急增，價錢反見上漲，反映其吸引力上升，不是靠劈價突圍，又指出部分中國行業龍頭的電動車款在歐洲的售價，比內地平均售價高出約1倍。

例如比亞迪的電動車海豚，在內地售價約11.1萬元（人民幣，下同），在德國售價則高達約3.6萬歐元（約27.5萬元），較內地高逾1倍；上汽旗下的電動車MG-4在德國的售價約3.8萬歐元（約29.5萬元），在內地的入門價僅約14萬元或1.8萬歐元。此外，歐洲品牌的電動車售價大致約2.5萬歐元（約19.4萬元），如法國雪鐵龍的e-C3車款，即比亞迪、上汽等中資電動車廠在海外不見得劈價出貨。

雖然中國電動車在海外售價高於內地，但今年以來內地電動車也連番減價，或反映國內行業競爭激烈。在農曆年前後，特斯拉的Model 3煥新版由26.1萬元降至24.6萬元，減價6%；同期比亞迪推出秦PLUS DM-i及驅逐艦05兩款車型的榮耀版，起售價均為約8萬元，相比冠軍版降價約2萬元。

出口佔產量15.9% 比例低於其他汽車大國

現時中國新能源汽車出口比例仍維持較低水平，與外國車廠相比尤甚。據中國汽車工業協會數據，去年全年中國新能源汽車出口120.3萬輛，佔其產量12.5%；今年首季中國新能源汽車出口30.7萬輛，佔其產量14.5%。據彭博綜合各國汽車業數據，去年中國整體汽車出口佔產量約15.9%，日本則為46.2%，韓國68.4%，德國75.5%，中國新能源汽車及整體汽車的出口比例，顯然低於其他汽車大國。

而且，若產能過剩屬實，中國新能源汽車的產量理應遠超銷量，但綜合最近一年數據，其產量與銷量差距不大。回顧去年首季，中國新能源汽車產量、銷量分別為165萬輛及158.6萬輛，差距達6.4萬輛或4%；到今年首季，中國新能源汽車產量達211.5萬輛，銷量209萬輛，產量比銷量稍多出2.5萬輛或1.2%，即今年首季產銷差距明顯改善。

據中汽協資料，去年中國新能源汽車產量較銷量多出不足1%，全年共生產958.7萬輛新能源汽車，售出949.5萬輛，兩者僅差9.2萬輛。據比亞迪在聯交所上載的產銷快報，去年全年新能源汽車產量304.5萬輛，較銷量的302.4萬輛多出2.1萬輛，相差同樣不及1%，與中汽協同期數據脗合。

產能過剩集中在缺乏競爭力小型車廠

管理顧問Rhodium Group分析師Camille Boullenois認為，中國電動車的產能過剩集中於缺乏競爭力的小型車廠，這些車廠不太可能生存，一線電動車出口商的質素及價錢均具競爭力。

龍洲經訊地緣政治分析師謝豔梅撰文指出，高峰期時內地政府向一輛電動車可提供多達1.9萬美元的購買補貼，另為製造商提供稅收減免、廉價土地等優惠，促使無數公司湧現，並生產低成本、低技術的汽車，令行業臃腫，出現產能過剩、惡性價格戰等情况。她認為中國的產業政策向來是先用補貼和保護政策來扶植企業，然後削減支持，引入市場紀律，汰弱留強，可能造成巨大的浪費，但亦有驚人的成果，在鋼鐵、造船、太陽能板產業中便是例子，先後扶植出業內巨頭。

瑞銀中國汽車行業研究主管鞏旻表示，疫情時全球汽車業缺少晶片供應，各大廠商將晶片集中在高級車輛，令中低端車及新興市場有空檔，中國車企便趁勢攻入這些市場。另一方面，俄烏戰爭令汽車品牌紛紛撤出俄羅斯，中國汽車則湧入俄市場，促使去年中國對俄出口汽車急漲5倍。不過，英國廣播公司認為這些機遇期的增長效應正在放緩，中汽協料今年汽車出口550萬輛，增長僅約一成，較過往3年的逾倍增長大幅放慢。

（彭博、英國廣播公司、日經中文網、金融時報）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞