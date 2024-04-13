台5新閣員亮相 作家小野任文化部長

中央社報道，民眾黨主席柯文哲2018年競選連任台北市長時，李遠擔任柯文哲競選辦公室總幹事，也曾任柯文哲任內的台北市文化基金會董事長。柯文哲昨評價稱李遠的能力好，「祝福！」。

曾助柯文哲選市長 李遠：沒什麼政黨屬性

李遠1951年生，出書逾百本，是1980年代「台灣新電影浪潮」重要推手，完成電影劇本30部；他當過華視總經理，是文化界公認的「點子王」。李遠昨表示自己沒有什麼政黨屬性，月初才接到徵詢，「猶豫蠻久」，而且家人都很擔心，感覺不應該這時候擔任公職。

卓榮泰在記者會說，政府希望從機關、部會到民間企業都有文化底蘊以及其文化特質，因此邀請過去有堅實文化工作經驗，曾接觸高層、通俗文化的李遠出任。

台灣總統當選人賴清德10日公布第一波內閣名單，由前民進黨主席卓榮泰出任行政院長，前文化部長鄭麗君內定副院長，國發會主委龔明鑫轉任秘書長，前台中市議員陳世凱出任政院發言人。賴清德透過Facebook說，期許新內閣團隊給予民眾更多的安心與信賴。