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奧運帶挈 義烏訂單驟增 體育用品出口同比增七成

【明報專訊】距巴黎奧運開幕僅百餘日，「奧運經濟」持續在中國「小商品之都」浙江義烏升溫，當地攬下來自全球與奧運主題相關的大量訂單，有工廠表示歐洲的訂單已經排到5月底，義烏海關統計數據顯示今年初體育用品出口較去年同期增長七成。

有工廠指歐洲訂單排到5月底

據「央視財經」報道，浙江義烏國際商貿城目前充滿各種奧運、法國元素的體育產品。來自德國的採購商里奧表示，他的客人主要來自歐美，公司每年都會從義烏出口800至1000個貨櫃的產品，今年訂單量也比往年增長了20%。

根據義烏海關數據，今年頭兩個月，義烏體育用品出口17億元（人民幣，下同），按年增長70.5%；義烏對法國出口5.4億元，年增42.1%。義烏商城集團發布的「義烏．中國小商品指數」顯示，自3月起，體育娛樂用品類商品價格指數連續數周出現上漲。

義烏商家接到訂單的同時，工廠亦開足馬力趕工交貨。有針織企業表示，今年除了巴黎奧運會還有歐洲盃、美洲盃，訂單量按年增兩三成，其工廠300台織機每天要生產超過5000條圍巾。

有獎盃工廠稱今年獎盃的出口量已達10萬個，來自歐洲的訂單排到5月底。某國際貨運代理公司總經理亦稱，業務量相比前兩個月增長約兩三成。

「上觀新聞」報道，有從事球類生意的義烏商家表示，大型賽事對體育用品的拉動效應在賽事舉辦地最明顯，巴黎奧運不僅帶火了歐洲本土市場，連帶阿爾及利亞等前法屬殖民地市場也升溫。

有商家指「不能當飯吃」 歐美市場難做成共識

不過面對火爆行情，亦有商家表示審慎樂觀，「奧運會四年開一次，世界盃四年踢一次，外貿生意卻每天都要做，賽事紅利自然是個好東西，但是終究不能當飯吃」，相比眼前的「爆單」，業界更關心未來日常生意。有商家表示歐美市場愈發「難做」已是外貿行業共識，兩年前的「世界盃行情」吸引來大批新玩家入局，更讓行業面臨價格戰的風險。

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