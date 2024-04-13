王文濤晤意外長 盼續秉持「絲路精神」

新華社報道，雙方就共同推動中意經貿關係高品質發展深入交換意見。王文濤表示，今年是中意建立全面戰略伙伴關係20周年，中意經貿合作保持良好發展態勢。中方願同意方繼續秉持「絲路精神」，深挖貿易潛能，提升貿易水準；優化投資結構，發展新質生產力；加強綠色合作，推動低碳轉型。

盼意方促歐盟對華合作保持理性開放

塔亞尼表示，願在意中全面戰略伙伴關係框架下，同中方保持對話與合作，推動雙邊貿易平衡發展，歡迎電動汽車等新能源領域中國企業赴意投資，開通兩國更多直航便利遊客往來。

意大利原是G7裏面，唯一參與「一帶一路」倡議合作的國家，不過意方去年底宣布退出。

當日王文濤還應邀出席在意大利威尼斯舉辦的「馬可．波羅：歐亞之橋 繼古開今」紀念活動，他致辭時表示，紀念馬可．波羅，也是繼古開今，弘揚和平合作、開放包容、互學互鑒、互利共贏的「絲路精神」。中方願與意方繼續秉持這一精神，擴大商品交流，推動技術交流，促進人文交流。