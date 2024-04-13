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三步走建高質量資本市場

【明報專訊】國務院昨日公布的新「國九條」提出了在未來5年、2035年、本世紀中葉，資本市場不同階段的具體發展目標，分「三步走」建成與金融強國相匹配的高質量資本市場。

《意見》提及，未來5年，中國要基本形成資本市場高質量發展的總體框架；投資者保護的制度機制更完善；上市公司質量和結構明顯優化；資本市場監管能力和有效性大幅提高，市場良好生態加快形成。

到2035年，基本建成具有高度適應性、競爭力、普惠性的資本市場，投資者合法權益得到更有效保護；投融資結構趨於合理，上市公司質量顯著提高，一流投資銀行和投資機構建設取得明顯進展。到本世紀中葉，資本市場治理體系和治理能力現代化水平進一步提高，建成與金融強國相匹配的高質量資本市場。

上兩次「國九條」後現牛市 惹股民憧憬

與以往不同的是，新「國九條」在內地收市後發布，事先無任何消息。由於2004年、2014年兩次發布「國九條」，之後出現過2007年滬指6124點、2015年5178點的牛市。不少股民憧憬新「國九條」會否迎來一波牛市。財聯社指出，如此細化的政策調整，A股史上罕見，市場人士有理由相信A股將迎來新生態。

不過從即日的A50指數和港股反應來看，市場情緒較為謹慎。《中國證券報》引述經濟學家章俊指出，「國九條」是資本市場發展的綱領性文件，其內容具備原則性，短期內能夠起到提振投資者信心，但市場的真正企穩與反彈，仍需觀察措施的落實及成效。

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