國九條隔十年推新 強監管防風險 中證監：黨管資本市場 提高上市標準打擊「保殼」

國務院很少直接針對資本市場發布指導性文件，對上僅有的兩次是在2004年和2014年。這次發布的《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》（下稱《意見》），圍繞新股上市、上市公司監管、退市機制等環節，合共九條舉措，旨在「進一步推動資本市場高質量發展」。

堅持「資本市場規律結合中國國情」

《意見》要求，要嚴把發行上市准入關，提高主板、創業板上市標準，完善科創板科創屬性評價標準。在加大退市監管力度方面，要嚴格強制退市標準，打擊各類違規「保殼」行為，健全退市過程中的投資者賠償救濟機制。《意見》還提到了總體的政治要求，堅持「把資本市場的一般規律同中國國情相結合」。必須全面加強監管、防範化解風險，確保監管「長牙帶刺」、有稜有角。

中國證監會主席吳清向新華社解讀稱，此次的「國九條」有兩個特點，一是充分體現資本市場的政治性、人民性，強調要堅持和加強黨對資本市場工作的全面領導，堅持以人民為中心的價值取向，更加有效保護投資者，特別是中小投資者合法權益。二是充分體現強監管、防風險、促高質量發展的主線，強調要堅持穩為基調，要強本強基，嚴監嚴管。

指去年跌市暴露機制問題 現及時補短板

吳清又提到，《意見》特別針對去年8月以來股市波動暴露出的機制、監管執法等方面的問題，及時補短板，回應投資者關切，推動解決資本市場長期積累的深層矛盾。

中國股市去年大幅下跌，其中滬深300指數2023年跌超過11%。今年2月，證監會主委易會滿被免職，由以強硬監管作風而聞名、有「券商屠夫」之稱的吳清接任。

「打鐵必須自身硬。」吳清稱，證監會將更突顯加強政治建設，「着力打造政治過硬、能力過硬、作風過硬的監管鐵軍，為推動資本市場高品質發展提供保障。」

中國證監會：着力打造政治過硬監管鐵軍

在國務院發布《意見》後不久，中國證監會、各大交易所齊發布配套落實措施。中證監在《關於嚴格執行退市制度的意見》提到，要提升上市公司整體質量，通過嚴格退市標準，加大對「僵屍空殼」和「害群之馬」的出清力度。並計劃調低兩年財務造假、觸發重大違法退市的門檻，新增一年嚴重造假、多年連續造假退市情况。

此外，中證監還擬適度提高主板和創業板上市公司的營業收入和淨利要求。其餘涉及修訂的文件規定，包括《科創屬性評價指引（試行）》、《關於加強上市證券公司監管的規定》等。新「國九條」與配套政策文件同步，也被稱為「1+N」。

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