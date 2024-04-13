明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

國九條隔十年推新 強監管防風險 中證監：黨管資本市場 提高上市標準打擊「保殼」

【明報專訊】國務院昨（12日）在相隔十年發布新「國九條」，提出嚴把上市關、加大退市監管等要求，強調堅守資本市場工作的「政治性、人民性」，要堅持和加強黨對資本市場工作的全面領導，強監管、防風險，打造監管鐵軍嚴打操縱市場及處理股市波動機制問題。

國務院很少直接針對資本市場發布指導性文件，對上僅有的兩次是在2004年和2014年。這次發布的《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》（下稱《意見》），圍繞新股上市、上市公司監管、退市機制等環節，合共九條舉措，旨在「進一步推動資本市場高質量發展」。

堅持「資本市場規律結合中國國情」

《意見》要求，要嚴把發行上市准入關，提高主板、創業板上市標準，完善科創板科創屬性評價標準。在加大退市監管力度方面，要嚴格強制退市標準，打擊各類違規「保殼」行為，健全退市過程中的投資者賠償救濟機制。《意見》還提到了總體的政治要求，堅持「把資本市場的一般規律同中國國情相結合」。必須全面加強監管、防範化解風險，確保監管「長牙帶刺」、有稜有角。

中國證監會主席吳清向新華社解讀稱，此次的「國九條」有兩個特點，一是充分體現資本市場的政治性、人民性，強調要堅持和加強黨對資本市場工作的全面領導，堅持以人民為中心的價值取向，更加有效保護投資者，特別是中小投資者合法權益。二是充分體現強監管、防風險、促高質量發展的主線，強調要堅持穩為基調，要強本強基，嚴監嚴管。

指去年跌市暴露機制問題 現及時補短板

吳清又提到，《意見》特別針對去年8月以來股市波動暴露出的機制、監管執法等方面的問題，及時補短板，回應投資者關切，推動解決資本市場長期積累的深層矛盾。

中國股市去年大幅下跌，其中滬深300指數2023年跌超過11%。今年2月，證監會主委易會滿被免職，由以強硬監管作風而聞名、有「券商屠夫」之稱的吳清接任。

「打鐵必須自身硬。」吳清稱，證監會將更突顯加強政治建設，「着力打造政治過硬、能力過硬、作風過硬的監管鐵軍，為推動資本市場高品質發展提供保障。」

中國證監會：着力打造政治過硬監管鐵軍

在國務院發布《意見》後不久，中國證監會、各大交易所齊發布配套落實措施。中證監在《關於嚴格執行退市制度的意見》提到，要提升上市公司整體質量，通過嚴格退市標準，加大對「僵屍空殼」和「害群之馬」的出清力度。並計劃調低兩年財務造假、觸發重大違法退市的門檻，新增一年嚴重造假、多年連續造假退市情况。

此外，中證監還擬適度提高主板和創業板上市公司的營業收入和淨利要求。其餘涉及修訂的文件規定，包括《科創屬性評價指引（試行）》、《關於加強上市證券公司監管的規定》等。新「國九條」與配套政策文件同步，也被稱為「1+N」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕中國救市 A股 吳清 資本市場 國九條

上 / 下一篇新聞