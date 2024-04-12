武漢大學開設雷軍班 招30人100%保研

旨培養計算機人才 學生可自選導師

「極目新聞」昨報道，武漢大學將為「雷軍班」配備最優師資力量，實行小班教學，學生入學後即可結合自身發展規劃從學院優選導師庫中選擇學業導師。同時聘請企業界知名創新創業導師和行業頂尖工程師，共同組成導師團隊，因材施教，指導「雷軍班」學生開展課業學習、科研訓練和工程實踐。

「雷軍班」學生將採用更靈活的培養模式：個性化的學制選擇，更靈活的學分認定制度，讓學習方式更加靈活、多元；本碩博自主定制，可100%具備保研資格，本科到博士貫通年限6到8年；設置准入准出流動機制保障培養質量。

雷軍（圖）是武漢大學1987級計算機系校友，小米集團創始人、董事長兼首席執行官。雷軍先後向母校捐贈設立武漢大學「雷軍獎學金」「雷軍科技樓」「抗擊新冠肺炎基金」等多個捐贈項目，其捐贈支持武漢大學建設的人工智能教學科研大樓（雷軍科技樓）已投入使用。2023年11月，雷軍在武漢大學130周年校慶時向母校捐贈13億元人民幣。

雷軍多次捐贈 校內另有雷軍樓

今年3月22日，武漢大學校長張平文院士到計算機學院進行調研座談時，就「雷軍班」和機器人系建設方面表示，希望學院提高站位、佈局未來，發揮雷軍校友捐贈的重要作用。