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86歲范曾四婚娶小50歲妻 曬手寫聲明 稱「藝林佳話」

【明報專訊】86歲知名書畫家范曾前天（10日）在社交平台發文宣布再婚，正式步入他的第四次婚姻。范曾透露新婚妻子叫徐萌。內地媒體指，兩人年齡相差50歲。范曾在書畫界聲名顯赫，但為人毀譽參半，這段爺孫戀也引起關注，衝上熱搜榜。

稱曾有腦梗 徐萌令身心「全面康復」

綜合「上游新聞」等內地媒體報道，范曾發文宣布再婚，他寫道：「愛妻楠莉故去近三載，最初緣悲痛孤寂，更由於輕微腦梗，致藝術生涯舉步維艱。徐萌女士無微不至的關愛，使我身心全面康復。徐萌不唯關懷且鼓勵我藝事長青，對中國優秀文化傳統更作貢獻，情深誼篤，經我倆雙方同研詳究，愿永結連理，正式結婚登記，藝林佳話，此足徵矣。」在帖子中，范曾還曬出其手書聲明和徐萌在一旁看他作畫的照片。

范曾擅長水墨人物畫，畫作被全球多間美術館收藏。他的畫作在拍賣市場也曾多次創下天價，據公開資料顯示，2011年列名世界拍賣收入紀錄前30名的中國畫家中，范曾排第25名。

范曾，字十翼，江蘇南通人，他有多種身分，百度詞條稱其為「中國當代大儒、思想家、國學大師、書畫巨匠、文學家、政治和外交家、詩人」。范曾還曾擔任多個社會職務，現為北京大學講席教授、中國畫法研究院名譽院長、南開大學終身教授等。

此前，范曾有過3段婚姻，第一任妻子林岫是著名詩人，文革期間離婚；第二任妻子是其同學邊寶華，為書畫家，兩人1971年結婚，1993年離婚。范曾後來愛上朋友的妻子張桂雲，張離婚5年後，范曾與邊寶華離婚，並與張結婚。張桂雲後改名楠莉，於2021年11月9日離世。

據指徐萌任職媒體 模特艾尚真被誤認

范曾並未透露新婚妻子的年齡，但內地媒體指，徐萌曾是一間媒體的主持人，與范曾年齡差50歲。由於長相酷似徐萌，名為艾尚真的模特照片昨被瘋轉。她特地聲明， 與范曾合影的女子不是她本人。

范曾人品有爭議 沈從文曾評陰險

范曾新婚在內地引發熱議，有祝賀，也有嘲諷。嘲諷者多認為范曾人品不敢恭維。范曾文革期間曾揭發恩師、文學大師沈從文，沈從文亦曾評價范曾「為人陰險」，喜歡「損人利己」，學識欠缺嚴重。

台灣著名學者李敖曾如此評論范曾：「范曾人品有問題，當屬可信。他的畫乍看不錯，但看多了，千篇一律。他的字做作討厭，帳房的毛筆字而已。」

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