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駐京周記：馬英九二次登陸 北京民眾反應淡

【明報專訊】正是北京最美的時節，開啟了社交季的北京同一時間先後迎來了美國財政部長耶倫、俄羅斯外交部長拉夫羅夫和中國國民黨前主席馬英九。三位在北京都受到了高規格接待，也各自體驗了北京不同的風土人情。

三位來客當中，最受各方期待和關注的應該屬繼去年3月訪陸祭祖之後，再訪大陸的馬英九。去年馬英九首次訪陸，選擇了自己湖南老家，主題是「祭祖」，這次再來，主題換為「訪問」，還到訪騰訊、比亞迪等公司。甚至選擇前來北京，還與中共中央總書記習近平舉行了會談。

去年「追馬」今年沒時間跟 「看看就夠了」

比起去年道路兩側等待馬英九的人山人海，今年再來大陸，「人氣」似乎淡了許多。來陸前，記者同去年「追馬」的朋友們聊天，大家都說今年沒時間再跟，「看看就夠了」是大家最多的心聲。

或許因為北京獨特的政治氣質，也可能因為北京民眾見過太多領導人，大家對馬英九此次來京，也沒表現出多大的熱情。他在京期間，記者無論問網約車司機，還是遛彎散步的大爺大媽，或者穿戴整齊的上班族，大家有一個普遍的反應：「來就來唄。」

追問不關心的原因，不外乎「平時也不關注新聞」、「就是個民間訪問去哪不行」、「明年應該還來」等等原因。只有少數幾名平時很關注新聞的大爺，列出了馬英九訪京的行程。但問他們想不想見見真人，有個70歲的大爺則表示：「他去的地方都遠，我們這有心無力。」

其實也不止馬英九，耶倫和拉夫羅夫來京也沒受到北京民眾多少關注，反而大家開車都會繞開可能隨時會臨時管控的長安街中心區域。畢竟比起這些政治明星，只有生活是自己的。

駐京記者 王佩凡

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