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美限6華企出口翌日 中方制裁兩美企

【明報專訊】美國官員周三宣布，美國以協助中國軍方採購人工智能（AI）晶片等為由，將6家中國公司列入出口黑名單。中國外交部昨（11日）迅速發布反制措施，以美國持續向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定為由，對兩家美國公司採取反制措施。

4涉助解放軍購AI晶片 兩涉向俄軍供貨

據美國聯邦公報，被納入出口黑名單的4家中國實體是聯眾集群科技、麗科創新信息技術、安懷信科技股份及思騰合力科技。美國商務部官員在參議院聽證會上表示，這些公司「涉及向中國軍事現代化計劃和軍事情報用戶提供 AI 晶片。」

美國還宣布限制對7家公司的出口，其中包括江西新拓實業公司、深圳嘉斯博科技兩家中國公司，另有3家俄羅斯實體和兩間阿聯酋公司，美方稱這些公司助俄生產和採購無人機，在烏克蘭及也門胡塞武裝在紅海襲擊行動中使用。

昨日，外交部發布《關於對美國通用原子航空系統公司、通用動力陸地系統公司採取反制措施的決定》，依據《反外國制裁法》規定，中方決定對參與向台灣出售武器的上述兩家美國公司採取反制措施，包括凍結在中國境內的各類財產；對高管人員不予簽發簽證、不准入境。

據商務部網站，商務部發言人何亞東回應6家中國公司被美國納入出口管制實體清單表示，這是典型的經濟脅迫和單邊主義霸凌行徑，中方對此堅決反對。發言人表示，美方應當立即糾正錯誤做法，停止對中國企業的無理打壓。中方將採取一切必要措施，維護中國企業的正當合法權益。

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