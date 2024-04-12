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馬英九返台 籲台年輕人拋開意識形態

【明報專訊】台灣前總統及國民黨前主席馬英九昨中午結束訪陸返台，他在桃園機場發表談話表示，希望台灣年輕人拋開意識形態，只要有共同的政治基礎、九二共識，兩岸就可以繼續對話。上海交通大學台灣研究中心執行主任盛九元表示，習馬此次會見透露出明確信號，大陸在繼續向台灣島內主流民意釋放推動兩岸和平和發展的誠意。

稱同屬「中華民國」 後更正「中華民族」

中央社報道，馬英九表示，這次訪問大陸11天，最重要的收穫是讓台灣的年輕人深刻瞭解中華歷史文化，認識到即使台灣和大陸政治制度、生活觀、價值觀不同，但都是炎黃子孫，同屬「中華民國」，隨後又更正為「中華民族」。

「習馬二會」時，馬英九也在致詞過程中一度將「中華民族」口誤講成「中華民國」，但又立刻改口。

馬英九說，希望台灣的年輕人拋開意識形態，認識到台灣與大陸歷史及文化的連結，不是政治能切得開的，更重要的是兩岸的中國人可以用和平方式解決爭端，只要有共同的政治基礎、九二共識，兩岸就可以繼續對話。他並透露，中共總書記習近平在會面時認真聽取台灣年輕人的意見，也誠懇一一回覆，表達大陸推動和平發展、共創兩岸福祉的決心，他覺得這對兩岸交流是很正面的信息，未來會持續推動兩岸青年交流，讓台灣人更平安、幸福。

「習馬二會」舉行，中通社引述廈門大學台灣研究中心主任陳先才指出，此次會見釋放出大陸確保兩岸和平發展的強烈訊號。習近平的講話是站在民族高度，本着兩岸是一家人的心態，向台灣社會喊話，爭取通過進一步促進兩岸交流互動，逐步化解分歧，增進互信。

稱習認真聽台年輕人意見 誠懇回覆

美國國務院周三針對「習馬二會」表示，美國鼓勵「降低緊張局勢並改善海峽兩岸關係的步驟」，也支持在有尊嚴和尊重的基礎上持續對話。強調美國仍然致力於長期的一個中國政策。

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