與駐華使節在京慶開齋節 新疆稱推進國際合作

稱去年經濟平穩發展 不干涉正常宗教活動

交流會上，艾爾肯．吐尼亞孜發表講話，介紹新疆去年一年取得的成果。艾爾肯介紹，新疆去年一年經濟平穩健康發展。2023年全區地區生產總值19,125.9億（人民幣，下同，約20745.57億港元），增長6.8%。一般公共預算收入2179.7億元，增長15.3%。外貿進出口總額3573.3億，增長45.9%。

城鄉居民人均可支配收入分別增長40,578元、17,948元，分別增長5.6%、8.4%。旅遊業實現高速增長，全區接待遊客2.45億人次，增長117%，創歷史新高，實現旅遊收入2967.15億元，增長227%。

在民生領域，新疆財政支出的77.4%用於民生領域持續推進，實現城鎮新增就業48.2萬人，脫貧人口就業109.3萬人，開展就業培訓249.9萬人。城鄉居民基本養老保險參保率穩定在95%以上，貧困人口基本醫療保險、養老保險和大病保險參保率均達到100%。

對於宗教領域，艾爾肯表示，在宗教信仰自由權利方面，堅持信仰宗教和不信仰宗教，完全由公民自主選擇。公民正常的宗教活動，任何組織和個人都不會干涉。

同時，新疆還深入推進國際交流合作，推動一帶一路核心區高質量發展，努力把新疆從相對封閉的內陸變成對外開放的前沿。並邀請各國使節參加6月下旬即將於烏魯木齊舉辦的中國-亞歐博覽會。

明報記者