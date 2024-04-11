賴清德公布內閣名單 民進黨前主席任行政院長

【明報專訊】台灣總統當選人賴清德昨宣布新政府首任行政院長由前民進黨主席卓榮泰擔任，卓榮泰隨後宣布首波內閣成員，包括副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人陳世凱。綠營黨內人士說，這象徵民進黨中生代已穩健接班，以及可望助賴清德跨出穩健執政第一步。國民黨昨召開記者會，質疑賴清德自稱內閣為「AI（人工智能）內閣」，看完賴整場記者會後發現，其實了無新意。民眾黨立法院黨團總召黃國昌則表示，他對賴清德選擇卓榮泰擔任行政院長感到遺憾。
國民黨質疑賴清德形容「AI內閣」
綜合中央社等台媒報道，黨內人士說，卓榮泰在民進黨內被稱為「大師兄」，顯見其輩分夠，個性圓融，政治協調能力強。民進黨黨內人士分析，賴清德權衡新任閣揆人選，考量其一是台灣如何佈局在世界供應鏈重組的關鍵時刻下搶佔先機，其二為如何具體規劃落實競選期間公布的政策藍圖，而卓榮泰從賴清德在副總統任內舉辦讀書會起就已參與其中，對於賴清德的執政擘劃與政見脈絡，卓榮泰有不同於他人的深度了解。
國民黨昨也召開記者會，質疑賴清德自稱內閣為AI內閣，看完賴清德整場記者會後發現，其實了無新意。與會的桃園市議員凌濤說，賴清德稱內閣為AI內閣，讓大家以為AI內閣是要面對AI浪潮，但看完整場記者會後發現其實了無新意，「不要說AI，真的是很BI（悲哀）」。對於新閣人事，國民黨在記者會中列舉過去蔡政府多位官員爭議事蹟，呼籲賴清德用人不要誤踩雷區。
另外，民眾黨發言人吳怡萱昨稱，準閣揆卓榮泰首次亮相記者會提到AI創新內閣，卻無實際執行方法，老百姓乾脆直接問手機語音助理Siri。
民眾黨立法院黨團總召黃國昌受訪表示，他對賴清德選擇卓榮泰擔任行政院長感到遺憾。黃國昌表示，先前立法院正副院長選舉時，卓榮泰大剌剌對外說沒有介入，但搞半天根本有介入，甚至心虛到在facebook刪改文章，「怎麼會選公然說謊的人擔任行政院長？」