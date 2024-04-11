賴清德公布內閣名單 民進黨前主席任行政院長

國民黨質疑賴清德形容「AI內閣」

綜合中央社等台媒報道，黨內人士說，卓榮泰在民進黨內被稱為「大師兄」，顯見其輩分夠，個性圓融，政治協調能力強。民進黨黨內人士分析，賴清德權衡新任閣揆人選，考量其一是台灣如何佈局在世界供應鏈重組的關鍵時刻下搶佔先機，其二為如何具體規劃落實競選期間公布的政策藍圖，而卓榮泰從賴清德在副總統任內舉辦讀書會起就已參與其中，對於賴清德的執政擘劃與政見脈絡，卓榮泰有不同於他人的深度了解。

國民黨昨也召開記者會，質疑賴清德自稱內閣為AI內閣，看完賴清德整場記者會後發現，其實了無新意。與會的桃園市議員凌濤說，賴清德稱內閣為AI內閣，讓大家以為AI內閣是要面對AI浪潮，但看完整場記者會後發現其實了無新意，「不要說AI，真的是很BI（悲哀）」。對於新閣人事，國民黨在記者會中列舉過去蔡政府多位官員爭議事蹟，呼籲賴清德用人不要誤踩雷區。

另外，民眾黨發言人吳怡萱昨稱，準閣揆卓榮泰首次亮相記者會提到AI創新內閣，卻無實際執行方法，老百姓乾脆直接問手機語音助理Siri。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌受訪表示，他對賴清德選擇卓榮泰擔任行政院長感到遺憾。黃國昌表示，先前立法院正副院長選舉時，卓榮泰大剌剌對外說沒有介入，但搞半天根本有介入，甚至心虛到在facebook刪改文章，「怎麼會選公然說謊的人擔任行政院長？」